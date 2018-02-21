美元从三年低位继续回升 因美债收益率上涨

路透纽约2月20日 - 美元兑一篮子主要货币周二升至六日高位，延续从上周触及的三年低位反弹的走势，受助于美债收益率上涨，一些交易员减少对看空美元的过度押注。

美元指数升0.69%，报89.713，势将录得近两周来最大单日涨幅。

“我认为，现在我们看见的仅是少量的(对其它货币的)获利了结，和少量的低吸买盘，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner称。

“我不愿意说在这个节骨眼上人气发生了实质性的转变，”他说，“在某种程度上的确存在根深蒂固的对美元不利的趋势。”

最近几个月美元遭抛售，因担心特朗普政府近期通过的减税和大规模政府支出计划可能导致赤字增加。

美国升息的任何积极影响都被一连串的利空因素所抵消，这些因素包括对美国政府奉行弱势美元战略的担忧。

外汇市场交易员也关注本周的大规模公债标售，以寻找国际投资者对美国资产胃纳的线索。

周二，部分美国短期公债收益率升至逾九年最高水平，当日财政部在债市筹集1,790亿美元的资金用于开支和偿还债务。

“很显然，一到两次标售不一定会形成某种趋势，但如果我们开始看见外国投资者对美国资产的需求在下降的更明显趋势，这绝对是部分导致美元疲弱的核心因素，”Esiner称。

美元兑日圆涨0.63% ，欧元兑美元降0.58%。

英镑兑美元周二反弹，兑欧元上涨，此前媒体报导称，欧洲议会可能会呼吁欧盟向英国提供单一市场准入“特权”。

在卢森堡交易所交易的比特币触及逾三周高位，升4.7%，报11,699.26美元。（完）