美元反弹动能消竭回软 日圆受避险买需带动走强

路透纽约2月22日 - 美元兑一篮子主要货币周四下滑，从上周触及三年低点反弹的走势失去动能。日圆兑美元大涨，因波动性上升令投资人青睐日圆。

美元指数尾盘跌0.31%，报89.724，自上周五触及三年低点88.253到周三，美元指数升近2%。

“过去一周，美元兑基本上所有货币都走强。昨日美元又再度发力，”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang表示。

周三美元指数收高0.3%，因此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的1月会议记录显示，决策者相信通胀正在上升，有必要继续升息。

“你可以说已经公布了许多好消息，借联储会议记录之机调整仓位也不失是个好时机，”Trang称。

周四美国公债收益率小幅回落可能也令美元承压，法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

指标美国10年期公债升4/32，收益率报2.926%，周三曾升至四年高位2.957%。

美元兑日圆跌1.04%，报106.64日圆，因各个市场的波动性上升促使交易商寻求避险。

过去几周，股市、债市和汇市的波动性都上升。

欧元兑美元升0.42%，报1.2333美元。

欧洲央行周四发布的会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。

英镑周四从一周低位回升，受助于美元下滑，尽管投资者再度担心英国脱欧磋商进程，抑制了英镑涨幅。纽约尾盘，英镑兑美元升0.29%。（完）