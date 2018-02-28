美元触及三周高位 因美联储主席鲍威尔表态带鹰派基调

路透纽约2月27日 - 美元周二触及三周高位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔的国会讲话暗示，如需要防止经济过热，愿意采取更鹰派立场，同时他还称联储仍采取渐进升息路径。

鲍威尔本月稍早宣誓就任美联储主席后，这是其首个公开露面，他誓言要在经济过热风险和保持经济增长方面实现平衡。

在发表完证词后，鲍威尔在回答问题时称，如果联储行动落后，经济增长过热的话，将不得不更快地升息。

在一周多前触及三年低位后，美元指数已经攀升了2.5%。美元指数纽约尾盘上涨0.6%，报90.356，稍早触及三周高位90.498。

“我们感觉，听证证词让我们窥探到美联储可能转向更鹰派立场，特别是如果继续看到令人鼓舞的数据，”BNY Mellon资深全球市场策略师Marvin Loh称。

“市场在问答环节前基本未变，之后的走势受鹰派基调所推动，”他补充道。

鲍威尔称，美国经济前些年遇到的一些障碍已经变成了推动力，他指的是财政政策调整和全球经济复苏。

预计美联储将在3月召开下次政策会议时进行今年的首次升息，届时联储还将提供最新经济增长预估，鲍威尔还将举行首个记者发布会。美联储官员仍预计今年升息三次。

尾盘，美元兑日圆JPY=升0.44%，报107.36日圆。

欧元兑美元EUR=跌至三周低位，最新下跌0.7%，报1.2231美元。

分析师称，随着意大利准备周日进行全国大选、以及德国主要政党将就联合政府协议做出决定，默克尔可能第三次连任总理，欧元可能会出现波动。

Forex.com研究负责人James Chen称，欧元若跌破1.22美元会是一个关键技术事件，目标会看向下一个支撑位1.2075美元。（完）