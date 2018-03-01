美元受升息预期带动升至五周高位 2月表现创2016年11月来最佳

路透纽约2月28日 - 美元周三升至五周高点，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表正面的评估，投资人对美联储未来两年可能积极升息的预期升温。

2月美元录得2016年11月来最佳月度表现。

欧元区公布通胀放缓至14个月低点，凸显欧洲央行在撤走区内刺激措施上需要谨慎行事后，欧元跌至六周低点，也扶助美元走势。

美元兑瑞郎CHF=升至三周高位，兑英镑GBP=触及两周峰值，兑加元CAD=升至两个月最高。

美联储主席鲍威尔周二对美国经济的论调乐观，助燃了美联储今年可能升息四次，而不是三次的预期。他的讲话提振美国公债收益率，打压股市，并带动美元走高。

不过，周三美国公债收益率回软。

周四，鲍威尔将在参议院金融委员会再次作证，预计讲话仍偏鹰派。

道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick相信，美元兑主要货币的升势大致是因仓位调整，这会限制美元反弹的可持续性。

他指出，更重要的是”美元相对目前美债较其他可比公债的利差而言估值较低，所以仅需补涨近期走势的题材就能获得额外支撑。”

周三美国公布的数据略为令人失望—去年第四季国内生产总值(GDP)增幅被小幅下修，美国中西部制造业报告逊于预期，但数据未能阻碍美元升势。

纽约尾盘，美元指数升0.3%，报90.657，稍早触及五周高位。

另外，欧元兑美元跌至六周低点，尾盘挫0.3%，报1.2196美元。今年欧元开局强劲，因投资人臆测欧洲央行可能撤走刺激措施。

政治情势发展也令欧元投资人谨慎。意大利将在周日迎来大选，而德国主要政党将对联合组阁协议做出决定。

美元兑日圆JPY=下跌0.6%至106.70日圆。日圆上扬，此前日本央行在周三例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。（完）