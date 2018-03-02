美国将对进口钢铝征税的消息打压美元兑欧元从七周高位回落

路透纽约3月1日 - 美元兑欧元周四从七周高位回落，因美国总统特朗普表示将对钢铝进口征收关税后，市场担心不久会爆发贸易战。

美元兑一篮子主要货币也从六周高位回落。

对进口钢铝征收关税，是特朗普兑现其竞选时制定的保护主义政策计划的首个重大举措。分析师称，如果由此引发贸易战，可能对经济造成不利影响。

“毫无疑问，市场担忧将会爆发贸易战，保护主义会引发外国企业的不满，”Stuart Frankel & Co的联席总裁Andrew Frankel说。

特朗普周四宣布，将对进口钢征收25%关税，对进口铝征收10%关税，以保护美国钢铝产业。

加拿大贸易部长作出回应称，美国对加国钢铁行业课征关税或实施配额，将是”不能接受的”，加拿大和美国都将受到影响。

上述消息发布后，加元兑美元CAD=触及日低。

该消息盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔在参议院作证，以及纽约联储总裁杜德利就利率讲话的影响。

在参议院金融委员会作证的问答环节，鲍威尔表示，未见经济过热的迹象，就业市场可能仍有进一步改善的空间。

部分分析师表示，较之周二的讲话，鲍威尔的鹰派立场有所收敛，可能是意识到其讲话早些时候对股市和美债收益率产生的影响。

不过，总的来说，最重要的是投资者仍认为，美联储今年至少升息三次。

与此同时，颇具影响力的美联储决策者杜德利看似能接受2018年升息四次，不过他表示，升息会循序渐进地进行。

今日稍早，美元触及六周高位，因一系列稳健的美国经济数据引发联储今年升息四次的预期。

美元指数尾盘跌0.3%，报90.31。

欧元兑美元EUR=稍早触及七周低位，因预期2018年欧元区利率可能保持在纪录低位。数据显示，欧元区制造业增长上月放缓，拖累欧元跌至1月12日以来最低1.2153美元。

不过，欧元兑美元稍后反弹，上扬0.5%，报1.2254美元。（完）