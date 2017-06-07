美元六周来首次跌穿110日圆 三大风险事件前市场趋谨慎

路透纽约6月6日 - 美元兑日圆周二跌至逾六周低点，跌穿关键技术水准，因美国公债收益率下滑，受周四三大风险事件前投资人愈发谨慎影响。

紧张的投资人涌入低风险债市和其他避险资产，因将在周四发生的英国大选、欧洲央行货币政策会议和前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院委员会作证等事件让投资者惴惴不安。

“在周四事件发生前，市场颇为不安。”OANDA高级汇市分析师Alfonso Esparza表示。

美元兑日圆大跌0.92%，报109.43日圆，盘中跌穿200日移动均线切入位，并触及4月21日来最低的109.23日圆。

“避险需求以及技术性突破带动美元/日圆跌势。”Jefferies外汇部门董事总经理Brad Bechtel表示。

5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会，就特朗普在竞选中可能与俄罗斯共谋作证。

特朗普和他的一些高级顾问都面临此事带来的冲击，这加剧了市场对特朗普政府是否有能力兑现承诺的怀疑，最近打压美元走势。特朗普曾承诺通过减税和增加基建开支来提振经济增长。

Esparza称，在周四作证前，美元兑日圆可能跌至106日圆，美元指数跌0.24%，报96.567。

欧元兑美元升0.2%，报1.1275美元，近几周欧元走强，受包括法国政治忧虑消退和欧元区经济数据强劲等多个因素影响。

不过分析师指出，市场对欧洲央行鸽派立场将减弱过于自信，令欧元易受欧洲央行未能满足预期的失望情绪影响。

离英国大选还剩两天，英镑走势反复，因民调显示，在过去三周，首相特蕾莎梅所属保守党支持率相对工党的领先优势不断缩窄。

英镑兑美元跌0.05%，盘中稍早低见1.2873美元。

墨西哥披索兑美元连续第二日上涨，此前美国和墨西哥政府达成新的糖贸易协议。(完)