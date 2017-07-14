美元持稳 投资者聚焦周五出炉的数据

路透纽约7月13日 - 美元兑一篮子货币周四持稳，投资者将注意力转向周五将出炉的经济数据，此前一天，美国联邦储备委员会(FED/美联储)叶伦主席暗示，联储升息可能是渐进的。

美元指数变动不大，报95.742，稍早跌至2016年10月以来最低的95.464。

乐观的经济数据帮助美元持稳。上周初请失业金人数下降，为一个月来首次，6月生产者物价意外增长，可能令美联储保持在今年第三次升息轨道上。

叶伦主席周三在国会半年度听证会上称，美国经济健康到足以支撑升息，和开始缩减巨量的债券组合，但低通胀率可能减少了联储的升息空间。

“叶伦给美元多头带来一些希望，因其承认经济在改善，但最终投资者仍对数据表现如何表示质疑，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

“这是为什么没有看到更多的美元需求跟进。”

投资者聚焦消费者物价指数和零售销售数据，Lien称。

美元兑日圆升0.09%，欧元兑美元基本持平，此前在周三大幅下挫。

“有一些有关欧洲央行将开始暗示减少刺激政策和结束量化宽松的臆测，”瑞穗银行外汇策略师Sireen Harajli称，他援引消息称，欧洲央行总裁德拉吉将在下月在杰克逊霍尔的央行会议上讲话。

“我认为这对欧元构成支撑。”

叶伦的证词提振了高收益率货币的吸引力。新西兰元兑美元周四涨0.83%，澳元升0.7%。

加元兑美元走高，此前一日加拿大央行自2010年以来首次升息。

英镑兑美元连续第二日上扬，升0.46%，报1.2941美元。(完)