美元指数创逾10个月低点 因医保议案参院受挫打击信心

路透纽约7月18日 - 美元兑欧元和瑞郎周二触及逾一年最低，美元指数则逾跌至10个月低点，因对美国总统特朗普政策计划的信心降低，且对海外央行的鹰派立场不安。

继周一晚间第二次试图在参议院通过医改议案的努力失败后，美国国会共和党议员在医改立法上陷入了混乱，总统特朗普呼吁立即废除奥巴马医保(Obamacare)，而其他共和党议员寻求改变路线，争取民主党人士的支持。这引发投资人质疑特朗普是否能实施其促成长政策。

交易商也仍对美国联邦储备委员会(美联储/FED)能否在今年再度升息存疑，而包括欧洲央行和英国央行在内的其他主要央行已经暗示，将转趋收紧政策的更偏鹰派立场。

“特朗普的挫败就是美元的挫败，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，“基于废除奥巴马医保的努力失利，我认为这的确令特朗普政府的其它策略能否得以落实受到质疑。”

欧元兑美元触及去年5月初来最高的1.1583美元，分析师指出，作空欧元的交易商被迫空头回补。

纽约市场午后，欧元录得0.7%的涨幅，势将创三周最大单日百分比升幅。

美元指数触及去年9月初来最低的94.476。

美元兑瑞郎跌至去年6月底来最低的0.9525瑞郎，而美元兑日圆也跌至三周低点111.69日圆。

自今年年初以来，美元指数已经大跌7.4%，跌势主要从3月初开始，部分因投资人对特朗普财政刺激计划有疑虑。

澳元是美元下滑的最大受益货币，澳元兑美元跳涨至逾两年高位0.7942美元，此前澳洲央行公布7月政策会议纪录显示，其对于经济前景看法更加乐观。

上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策者有这样的预测。(完)