美元兑欧元触及近两年低位 德拉吉称将在秋季讨论缩减购债

路透纽约7月20日 - 美元兑欧元周四跌至近两年最低，之前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者将在秋季讨论调整购债计划的选项。

尽管德拉吉称，没有设定讨论计划调整的具体日期，且决策者一致同意不改变政策指引，但投资者怀疑秋季讨论可能会导致央行在明年收紧政策。

德拉吉讲话后，欧元兑美元盘中升至1.1655美元的高位，日内最高上涨1.2%，创2015年8月以来最高。欧元有望创逾三周最大单日百分比涨幅。

美元指数日内低见94.090，为近一年最低。在美国下午的交易中削减跌幅，尾盘下跌0.5%，报94.286。

“市场预计9月开始缩减量化宽松(QE)计划，或至少宣布缩减的可能性很高，”TJM Brokerage外汇部门的联席主管Richard Scalone说。

分析师表示，共和党医改议案周一晚些时候在参议院遇阻也是使美元保持疲软走势的原因之一。另外，经济数据疲弱，导致对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内再次减息的预期降温。

“美元目前走势艰困，表现不及其他货币，因特朗普政府无法推进任何一项改革计划，”FirstLine FX Currency Strategy的创始人Jason Leinwand说。

美元兑日圆尾盘持稳在111.96日圆，盘中触及逾三周低位111.49日圆。

日本央行周四保持货币政策不变，但再次推迟了通胀回升至其激进目标的时间预期。日本央行将保持宽松货币政策的预期使美元兑日圆在一定程度上保持稳定，分析师称。

“日本央行不会调整政策，因此，日圆应该继续保持疲弱。”(完)