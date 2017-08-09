美元走强 因美国职位空缺数据强劲

路透纽约8月8日 - 美元周二升至逾一周高位，摆脱早盘的颓势，因数据显示，美国6月职位空缺急增至纪录高位，巩固了上周五公布的非农就业报告反映出的就业市场强势。

美元指数上扬0.28%，报93.698，盘中高见93.876。

美国劳工部周二公布，6月职位空缺增长46.1万个，经季节性调整后为620万，为2000年12月开始编纂该数据以来最高水平。

“毫无疑问，职位空缺数据是美国就业市场状况正不断收紧的最新力证，从这方面来看，该数据无疑对美元利多，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说。

“夏日市场交投清淡，可能使美元今日的走势被放大。”

数据巩固了上周五公布的强劲非农就业报告所反映的就业市场状况，Silicon Valley Bank的高级汇市策略师Minh Trang说。

美元自年初以来节节败退，上周五受到提振，因强劲的美国7月就业报告使美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步收紧货币政策的理据更加充分。

周二公布的职位空缺数据向好，扶助美元在一定程度上摆脱了周一的疲态。圣路易斯联储总裁布拉德和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利昨日发表的鸽派讲话拖累美元走软。

欧元兑美元跌0.42%，报1.1743美元，但距离上周触及的两年半高位1.1909美元不远。

市场普遍预计，欧洲央行将开始缩减其量化宽松计划，与此同时，市场对美联储年内是否能再度升息存疑，这提振欧元。

英镑兑欧元触及10个月低位，因今日公布的数据显示，英国7月消费者支出连续第三个月下滑，投资者越发不看好英国的经济前景。

加元兑美元持稳在前一交易日触及的三周低位附近，因油价回落，且数据显示，中国和德国贸易增长放缓。

中国人民币兑美元攀升至10个月高位，升穿关键心理位，此前中国人民银行小幅上调中间价，且数据显示，中国外汇储备增幅超预期。(完)