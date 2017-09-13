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美元持稳 因风险意愿回归
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#国际财经
2017年9月13日 / 凌晨12点09分 / 1 个月前

美元持稳 因风险意愿回归

1 分钟阅读

路透纽约9月12日 - 美元周二守住前日涨幅，受助于美债收益率上涨，市场等待美国通胀数据，因数据会影响美国联邦储备委员会(FED/美联储)下次升息时机。

投资者进一步出脱看跌美元头寸，也支撑美元。美元指数基本持平于91.892，最高升至92.08。

美元指数周一升0.6%，为本月以来的最大升幅，因对朝鲜和伊尔玛飓风的担忧减弱，帮助提振投资者风险意愿。

“过去几周发生的武力威胁、飓风、以及其它所有的事情，看似消停一些了，”Silicon Valley Bank高级外汇交易员Joe O‘Leary称。

“我觉得我们重新回到了冒险模式，虽然不是特别强烈。”

美元兑日圆升0.71%，至9月1日以来最高。

周二，美股上涨，较长期美债收益率达到两周高位。

分析师称，空头回补可能帮助美元兑其它主要货币上涨。

美国货币政策和财政政策的前景愈发不明朗，今年已经令美元受损，投机商增加了美元空头仓位至纪录高位附近。

投资者的焦点现在转到了周四将发布的美国通胀数据。

“美国通胀数据对市场是一个很大的风险，考虑到市场的极端作空美元头寸，如果通胀数据好于预期，美元可能会跳升，”Caxton外汇分析师Alexandra Russell-Oliver称。

英镑兑美元和欧元均上涨，此前英国通胀触及五年来最高水平，给英国央行进一步采取行动支撑英镑提供了更多理据。

欧元兑美元涨0.15%，报1.1969美元。(完)

编译 刘静；审校 李军

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