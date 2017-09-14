美元续升 市场聚焦通胀数据

路透纽约9月13日 - 美元周三上涨，此前发布的一份报告显示，8月美国生产者物价反弹，交易员为周四出炉的消费者通胀数据做准备，美国联邦储备委员会(FED/美联储)正在考虑下次何时升息，将密切关注此数据。

美元指数升0.6%，报92.435，盘中升至逾一周来最高的92.53。

上周美元指数跌至2015年1月以来最低水平，因担心飓风伊尔玛和朝鲜局势，本周风险意愿改善后该指数攀升。

周三美元指数续升，此前美国劳工部称，8月最终需求生产者物价指数增长0.2%，7月为下滑0.1%。

尽管国内生产者股价升幅弱于预期，“但反弹表明美国经济保持潜在动能”，Cambridge Global Payments全球市场策略董事Karl Schamotta称。

“整体需求情况十分强劲，价格开始对实体经济中需求增加做出反应，”他称。

美元兑欧元上涨，欧元下跌 0.68%，报1.1884美元。欧元跌穿了1.1950美元的关键技术水准后跌势加速。

“今日的走势完全是延续本周初以来的升势效应，”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称。

Issa还将美元上涨部分归因为交易员预计周四出炉的消费者通胀数据强劲。

市场密切关注通胀数据，以寻找下次升息时机线索。美联储下周开会，但预计不会升息。

路透调查的经济学家预计，周四的数据将显示，8月消费者物价(CPI)增长0.3%，扣除食品和能源的核心CPI增长0.2%。

同时，英镑下跌，昨日录得逾两个月来的最大单日升幅，因投资者在英国央行周四会议前获利了结，预计央行会纠结于近期表现截然不同的数据。(完)