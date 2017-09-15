美元下跌 因乐观的CPI数据未能提振市场

路透纽约9月4日 - 美元兑一揽子主要货币周四下跌，尽管数据显示，美国消费者物价增速快于预期，提振了美国今年再次升息的预期。

美国8月消费者物价攀升，因汽油价格和房租跳涨，通胀加速的迹象，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年进一步收紧货币政策铺路。

美元指数下跌0.42%，报92.136。

“通胀数据，虽然可能还没有高到足以拉响通胀警报的地步，但应足以保持美联储在12月进行今年第三次升息的希望，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易员预计12月升息的可能性约为50%，高于周三时的41%。

数据发布后美元一度上涨，但很快回吐了这些涨幅。

周四的数据是联邦公开市场委员会下周开会前的最后一个重要数据。

美元指数周三升0.69%，为近六周来的最大升幅，这帮助解释了周四美元对数据反应冷淡的原因，Esiner称。

同时，英镑一年来首次升穿1.34美元，此前英国央行警告可能会在“未来几个月”进行10年来首次升息。

瑞郎兑欧元下跌，此前瑞士央行对瑞郎估值的措辞软化，但仍坚持其超宽松货币政策立场。(完)