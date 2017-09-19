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2017年9月19日 / 晚上11点56分 / 1 个月前

美元下滑 交易商静待美联储可能宣布开始缩减所持债券

1 分钟阅读

路透纽约9月19日 - 美元兑一篮子主要货币周二走软，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者周二开始召开政策会议，预计将决定缩减4.2万亿美元债券持仓。

美联储可能进一步撤走刺激措施今年并未抑制美元颓势，因其他主要央行也在考虑放缓购债或升息等举措。

分析师普遍预期，美联储决策者将在周三两日会议结束后，宣布在10月开始减少每月购债。他们预计美联储官员将保留在12月12-13日会议上再度加息的可能性。

“今天的走势只是因为在美联储宣布政策决定前市场感到不安，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

美元指数跌0.3%，报91.780，离9月8日触及的逾两年半低点91.011不远。

“美元最大的风险是投资者是否对12月加息产生了疑虑，”Manimbo称。

CME Group的FedWatch显示，利率期货市场走势暗示，交易商预计美联储在年底加息的机率为58%。

在美国总统特朗普联大发言前，美元兑日圆已经走软。一些交易商担心他的讲话会令美国和朝鲜的紧张关系加剧。

尽管特朗普对朝鲜当局严厉批评，但并不足以吓到多数投资人。

美元兑日圆跌0.1%，报111.47日圆，低于周二稍早触及的八周高位111.87日圆。

另外，交易商一直在揣测是否欧洲央行正接近逐步撤走其规模达到2.3万亿欧元的资产购买计划。

路透报导，欧洲央行决策者对在10月会议上是否决定一个结束购债计划的明确日期意见不一，因欧元已经跳升。

受该报导影响，欧元一度走软。

周二稍早，日圆兑欧元触及21个月低点134.15日圆，瑞郎兑欧元也跌至2015年1月来最低的1.1563瑞郎。

欧元兑美元触及一周高位1.2005美元。（完）

编译 李军/李爽; 审校 母红/龚芳

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