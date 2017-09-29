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美元结束三日连升 因获利了结及季末仓位调整
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#国际财经
2017年9月29日 / 凌晨12点14分 / 19 天前

美元结束三日连升 因获利了结及季末仓位调整

1 分钟阅读

路透纽约9月28日 - 美元兑一篮子货币周四下滑，结束三日连升，因投资人在季末前对本周美元升势获利了结。

美元指数跌0.23%，报93.143，该指数之前三日表现为九个月最强，本周仍升约1%。

“昨日美元大涨，对我们来说，今日了结一些获利是合理的，”Jefferies外汇部门董事总经理Brad Bechtel表示。

周三，美元兑其他主要货币走强，因之前美国总统特朗普提出了30年来最大规模的税改措施。

Bechtel警告不要对周四的跌势过分解读，他指出，部分走势可能反映投资人在季末对仓位作出调整。

“今日走势有些缺乏方向，”Oanda高级汇市分析师Alfonso Esparza表示，“在下周前，市场稍作喘息。”

交易商在等待下周五美国公布月度非农就业报告，以寻找美国下一次升息时机的线索。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。

周四公布的数据显示，美国经济第二季成长较之前估计的稍快，但美元对此无甚反应。

另外，在英国脱欧事务大臣戴维斯表示，脱欧磋商已经取得“明显进展”后，英镑兑走软的美元触及日高。

纽约尾盘，英镑兑美元升0.39%，报1.3436美元。

加元兑美元上涨，受助于油价回稳，此前加元一度跌至四周低点。（完）

编译 李军; 审校 利棣儿

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