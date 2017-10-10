美元从10周高位回落 因欧元上涨和美股小跌

路透纽约10月9日 - 美元兑一篮子货币周一从10周高位下跌，因欧元上涨，美股从盘初的高位回落。

德国8月工业产出录得逾六年来最大增幅，数据提振欧元上涨。欧洲央行执委劳滕施莱格呼吁欧央行2018年缩减资产购买计划，也提振欧元。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今年第三次升息的迹象，以及美国总统特朗普的税改计划可能重回正轨的预期，已提振美元指数从过去一个月触及的逾两年半低位上涨近3%。

但一些分析师称，美元的反弹将受限，因美国经济增长仍温和，一些外国央行正在考虑升息或者减少公债购买计划。

“12月可能升息，美元可能会有进一步上涨，但上行受限，因为美元整体走势是长期疲弱，”Wells Fargo Securities外汇策略师Eric Viloria称。

另外一个可能限制美元涨幅的因素是美朝紧张局势。

特朗普周六称，在处理朝鲜问题上，“只有一个办法奏效”。他没有明确所指，但看似他的脑海里所想的是军事行动。

上周五美元指数触及7月20日以来最高的94.267，此前发布的数据显示，上月平均时薪增幅强于预期。

该指数周一下跌0.1%，报93.668。

根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示12月升息可能性为88%。

欧元兑美元微升0.1%，报1.1748美元；欧元兑日圆升0.2%，报132.39日圆。

市场成交清淡，因日本、加拿大、韩国和美国适逢假期。

美股小跌，此前道指和纳斯达克指数盘初创纪录新高。

英镑在发达国家货币中波动最大，最多升0.9%，因有迹象显示，要首相特雷莎梅下台的计划可能不会成功，缓解了政治不确定性。

英镑兑美元纽约尾盘升0.7%，报1.3155美元。（完）