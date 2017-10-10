FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美元从10周高位回落 因欧元上涨和美股小跌
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月10日 / 凌晨12点18分 / 9 天前

美元从10周高位回落 因欧元上涨和美股小跌

1 分钟阅读

路透纽约10月9日 - 美元兑一篮子货币周一从10周高位下跌，因欧元上涨，美股从盘初的高位回落。

德国8月工业产出录得逾六年来最大增幅，数据提振欧元上涨。欧洲央行执委劳滕施莱格呼吁欧央行2018年缩减资产购买计划，也提振欧元。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今年第三次升息的迹象，以及美国总统特朗普的税改计划可能重回正轨的预期，已提振美元指数从过去一个月触及的逾两年半低位上涨近3%。

但一些分析师称，美元的反弹将受限，因美国经济增长仍温和，一些外国央行正在考虑升息或者减少公债购买计划。

“12月可能升息，美元可能会有进一步上涨，但上行受限，因为美元整体走势是长期疲弱，”Wells Fargo Securities外汇策略师Eric Viloria称。

另外一个可能限制美元涨幅的因素是美朝紧张局势。

特朗普周六称，在处理朝鲜问题上，“只有一个办法奏效”。他没有明确所指，但看似他的脑海里所想的是军事行动。

上周五美元指数触及7月20日以来最高的94.267，此前发布的数据显示，上月平均时薪增幅强于预期。

该指数周一下跌0.1%，报93.668。

根据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示12月升息可能性为88%。

欧元兑美元微升0.1%，报1.1748美元；欧元兑日圆升0.2%，报132.39日圆。

市场成交清淡，因日本、加拿大、韩国和美国适逢假期。

美股小跌，此前道指和纳斯达克指数盘初创纪录新高。

英镑在发达国家货币中波动最大，最多升0.9%，因有迹象显示，要首相特雷莎梅下台的计划可能不会成功，缓解了政治不确定性。

英镑兑美元纽约尾盘升0.7%，报1.3155美元。（完）

编译 刘静/龚芳；审校 李军

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below