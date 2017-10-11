欧元触及一周高位 受数据乐观和欧洲央行官员表态提振

路透纽约10月10日 - 欧元周二触及一周高位，因德国8月出口录得一年来最佳月度表现，欧洲央行可能考虑缩减资产购买计划的预期升温。

欧元今年以来的升势在最近几日失去一些动能，此前加泰罗尼亚10月1日公投结果支持从西班牙独立出来。过去一个月，欧元兑美元下跌逾3%，但经济数据却显示出韧性。

“市场焦点从政治消息转移至经济数据，这对欧元利多，我们应该看见欧元在欧洲央行会议前得到支撑，”安智银行外汇策略师Viraj Patel称。

8月德国出口增长3.1%，为一年来的最大增幅，德国经济今年仍在稳健增长轨道上。

欧元兑美元上涨0.6%，报1.1805美元，为10月2日以来最高，此前欧洲央行执委劳滕施莱格呼吁欧洲央行在2018年缩减资产购买计划。

预计欧洲央行将于10月26日决定是否明年继续购买公债，决策者发出的信号表明，他们青睐减少购债数量，但延长购债计划六或九个月。

欧元一度缩减涨幅，此前加泰罗尼亚分裂派领袖普伊格蒙特在议会为该地区从西班牙独立出来的权力进行辩护，但提议议会先搁置独立公投的结果，以进行对话。

“对对话持开放态度的任何表示，都会受到欧洲资本市场的欢迎，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

欧元上涨，也因为美元走低，美元从10周高位回落，因美朝之间就朝核武器问题局势紧张。

美国总统特朗普与颇具影响力的共和党参议员科克在推特上的争论，增加了特朗普提议的税改计划可能受阻的臆测，打压美元。

美元指数下跌0.45%，报93.261，盘中触及一周低位的93.137。（完）