美元指数触及两周低点 因美联储会议记录显示决策者担心通胀

路透纽约10月11日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至两周低点，美国联邦储备委员会(FED/美联储)最新公布的会议记录暗示决策者对12月加息持开放态度，尽管担心通胀疲弱。

多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据，再决定未来是否加息。

美联储内部的观点令交易商对今年是否肯定还会有第三次加息产生了一些疑虑，但期货市场已经大致消化了这种可能性。

“任何有关对通胀前景担忧的言论都暗示了略偏鸽派的想法，”Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang称。

根据CME Group的FedWatch程序，利率期货市场走势显示，交易商认为美联储在12月加息的可能性达到88%，较美联储会议记录发布前变动不大。

美联储会议记录打压美元，美元已经从上周五触及的10周高位回软，当日美国公布的9月非农就业报告显示就业岗位减少。

“上周五令人失望的非农就业数据公布后，投资人一直在对美元仓位获利了结”，XE首席市场策略师Lennon Sweeting表示。

投资人也担心美国总统特朗普同参议员科克(Bob Corker)的争论会不利于他的税改计划，税改通过可能还需要科克的投票。

美元指数跌约0.4%，报92.937，盘中触及9月26日来最低。

美元兑欧元尤为疲弱，因在西班牙加泰罗尼亚地区没有正式宣布从西班牙独立出去后，西班牙股市和债市大涨。

对欧洲央行将在本月稍后政策会议上宣布缩减规模达2.3万亿欧元购债计划的预期也支撑欧元表现。

但分析师表示，欧元进一步上涨可能受限，因今年以来欧元兑美元已经劲升了超过12%。

欧元兑美元盘中触及两周高位1.1864美元，纽约尾盘报1.1863美元，较周二上涨0.5%。(完)