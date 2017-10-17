美元因抛盘暂歇而上涨 市场聚焦通胀

路透纽约10月16日 - 美元周一小幅上涨，因投资者调整头寸，上周五发布的通胀数据令人失望，将美元推至逾两周低位。今日没有发布能左右市场方向的重大数据。

上周五发布的消费者物价数据显示，通胀仍温和，令预期通胀上升的投资者大失所望。

上周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月会议记录显示，美联储决策者就通胀上升和通胀迟滞情况下的未来升息路径进行了深入讨论。

“市场已经消化了很多负面消息，”道明证券北美外汇策略负责人Mark McCormick称。

“我们现在看到一些轧平头寸，未来一两日可能还将有更多，然后我认为我们将更加聚焦美国的不利前景，”McCormick称。

美元指数升0.22%，报93.287，上周五该指数在消费者物价数据发布后应声跌至92.75，为9月26日以来最低。

美联储主席叶伦周日确认了联储对逐渐升息的承诺，称尽管通胀疲弱但经济和劳动力市场强劲。

交易商预计美联储将在12月会议上加息，但对明年进一步升息就没有那么乐观了，尽管美联储预估显示明年可能还将加息三次。

彭博周一报导称，斯坦福大学经济学家泰勒在联储主席面试中给特朗普总统留下了深刻印象后，美元也受带动上涨。

市场认为，泰勒比叶伦更偏鹰派。

欧元走弱，此前奥地利大选令保守派库尔茨将成为下一任总理。

周一，西班牙距离中央政府统治加泰罗尼亚更近了一步，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特未能在第一个最后期限时间澄清意图。（完）