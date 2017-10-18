美元升至一周高位 市场臆测立场更鹰派人士或成为下任FED主席

路透纽约10月17日 - 美元指数周二升至一周高位，因市场臆测美国总统特朗普青睐提名一位更倾向以较快速度加息的美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席人选。

美元还受到美国两年期公债收益率周二触及九年高位支撑。公债收益率攀升也是因投资人对特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席的预期升温。

“市场认为泰勒较美联储现任主席叶伦更偏鹰派，所以若他当选，美联储可能更积极的加息，会令美元的吸引力增强。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

美元指数触及一周高位93.729，纽约尾盘报93.488，升0.2%。

CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示交易商预计美联储在12月加息的机率高达93%。

三菱日联金融汇市分析师Lee Hardman表示，如果泰勒被选为联储主席，该行对美元迅即跳升3-5%“也不会感到意外”。

彭博周一报导，特朗普上周同泰勒会面后，对他印象深刻。

消息人士说，特朗普的美联储主席人选还包括美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩、任期将于2月届满的现任主席叶伦以及前美联储理事瓦尔许，但投资者称瓦尔许获选的可能性已下降。

预计特朗普将在11月初出访亚洲前宣布他的选择。

受美元走强打压，欧元兑美元跌至一周低点1.1734美元，自上月触及两年半高位后已经回落了约3%，尾盘欧元兑美元跌0.2%，报1.1770美元。

德国智库ZEW称，其月度调查报告显示，德国10月经济景气指数从9月的正17.0升至正17.6。路透预估为升至正20.0。数据对欧元影响不大。

在下周欧洲央行货币政策会议前，市场对进一步打压欧元表现谨慎。

英镑兑美元自周四来首次跌穿1.32美元，此前英国央行决策者的讲话被市场解读为大致鸽派。

周二稍早，英国政府公布数据显示，英国通胀达到3%，高于英国央行2%的目标，但符合预期。（完）