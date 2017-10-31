美元持稳 但10月升幅创2月来最大

路透纽约10月31日 - 美元周二小涨，受稳健的美国数据支撑，且势将录得2月来最佳月度表现。

美元兑一篮子主要货币盘初触及日高，之前美国和加拿大公布的数据显示，美国第三季薪资增长加速，而加拿大经济成长和通胀数据令人失望。

美国今日公布10月消费者信心指数升至近17年最高、房价上扬、芝加哥采购经理人指数超过预期，均显示经济继续扩张。

不过美元未能守住升幅，因投资人在英国央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议、以及本周稍晚美国公布非农就业报告等数据前不敢大举押注。

“本周有大量会影响市场的因素，”加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osborne表示，所指的是央行会议、数据和对美国总统特朗普将在周四宣布下一任美联储主席提名人的预期。

市场人士还坐立不安地关注，特别检查官对去年特朗普竞选团队是否与俄罗斯共谋的进展。

调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。声明还宣布，特朗普另一位前顾问帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)已在10月初承认向美国联邦调查局(FBI)撒谎的罪名。

另外，美元还得益于对特朗普竞选时承诺的“大幅度”减税的预期，但分析师和投资人开始对此失去信心。

“有投资人认为美元升势已经过度，因税改议案最终获得通过还遥遥无期，且因政治斗争造成税改议案流产的预期颇高，”Cambridge Global Payments外汇策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta表示。

“美元大片中上演了这么多戏码，主角都是特－朗－普”。

日本央行周二一如普遍预期宣布维持货币政策不变，但小幅下调了本财年的通胀预期，之后美元兑日圆劲扬，纽约尾盘升0.45%，报113.68日圆，之前曾触及10月20日来最低。（完）