FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美元走强 因数据强劲和美联储暗示12月会升息
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月1日 / 晚上11点39分 / 更新于 9 小时前

美元走强 因数据强劲和美联储暗示12月会升息

1 分钟阅读

路透纽约11月1日 - 美元周三走强，兑日圆触及近三个半月高位，因经济数据强劲，使投资者在美国宣布重大财政计划和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席提名前看涨美元。

美联储周三结束为期两天的政策会议后宣布，维持利率不变，并强调美国经济成长稳健。分析师称，联储的声明暗示，12月升息的机率很高。

BK Asset Management的外汇策略董事总经理Boris Schlossberg说，对市场而言，声明暗示联储计划开始进入升息周期，而不是只是“打一枪就撤”的升息做法。

“随着上述信息开始在市场中传播，这将对美元有利，”他说。

美联储政策决定公布前出炉的美国经济数据十分强劲。民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，10月美国民间雇主新增23.5万个就业岗位，提振了对周五公布的非农就业报告将会十分强劲的预期。

近期公布的一系列美国经济数据都很强劲，支持了美联储有关今年早些时候的数据疲弱只是暂时现象的观点。

“市场弥漫着利多人气，”外汇公司Tempus Inc的汇市策略师Juan Perez说。

Perez指出，近期公布的美国国内生产总值(GDP)、消费者信心、房屋价格和通胀等数据利多。且除英国央行外，预计短期内没有其它央行可能会升息。而英国央行升息的预期已经被市场消化。

市场关注总统特朗普的税改计划，预计特朗普不久就会公布计划，并会在周四宣布其美联储主席提名。

美元兑日圆上扬0.5%，徘徊在7月中以来的最高位之下。

美元兑瑞郎上扬0.6%，接近5月中以来最高。

欧元兑美元跌至1.1615美元。

新西兰元盘中一度上扬1.2%，触及一周高位，之前公布的数据显示，该国的失业率降至九年低位。

比特币触及历史高位，在欧洲Bitstamp交易所报6,622美元，因CME Group表示将会推出比特币期货交易后，市场押注比特币可能会进入金融主流领域。自9月中以来，比特币价格已上涨逾一倍。（完）

编译 母红; 审校 李军

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below