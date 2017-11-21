美元接近一周高位 因欧元受德国政治风险拖累下跌

路透纽约11月20日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及近一周最高，因欧元走低，受德国总理默克尔未能组建三方政府带来的政治风险拖累。

在亲商的自由民主党(FDP)退出谈判后，默克尔旋即表示她将告知德国总统无法组建联合政府。在9月的大选中，默克尔所在的保守党派虽仍为议会第一大党，但获得的席位比上次大选减少。

这一最新局势将欧洲最大经济体拖入了政治危机，令投资者担心，如果默克尔不能组建少数派政府，德国将举行新大选。

上述消息给欧元激活了“一个重大风险因素”，Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

“考虑到欧洲局面一团糟，欧元失宠，帮助美元抵御了美国国内政治不确定性的影响，”他称。

美元指数升至94.104，为11月14日以来最高。

美元兑日圆也上涨，盘中高见112.72日圆，跟随美股走高，因交易员开启冒险模式。

同样为避险货币的瑞郎兑美元也下跌，美元兑瑞郎尾盘升0.45%，报0.9928瑞郎。

在德国未能组建联合政府的消息发出后，欧元跌至1.1720美元，欧元兑日圆大幅下挫至131.16日圆，为9月15日以来最低。

比特币在略高于8,100美元之上交易，周日在卢森堡Bitstamp交易所创历史新高8,226美元。

许多分析师预计，本周交易将相对平淡，因美国市场周四将因感恩节假日闭市，本周将出炉的重要数据不多。

交易员将等待周二美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话，以及美联储周三发布11月会议的会议记录，以寻找美国货币政策方向。（完）