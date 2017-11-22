美元微跌 在美联储主席叶伦讲话前整固升势

路透纽约11月21日 - 美元周二普跌，跟随美国10年期公债收益率走势，逆转了周一的升势，在美国周四感恩节假日前交投清淡。

本周数据不多，周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)将发布11月会议的会议记录，联储主席叶伦今晚将发表讲话。分析师表示，在前日美元上涨后投资者整固头寸。

“市场有很多盘整行情，”BK Asset Management董事总经理KathyLien称，“美元也在原地踏步。”

欧元微升0.1%，报1.1740美元。周一欧元录得10月26日以来最大的单日跌幅，但之后投资者未理会德国的政治僵局，聚焦欧元区仍强劲的经济增长状况。

“最糟糕的情景是德国政治进程需耗费时日来解决，但市场预计不会有太大的节外生枝，大的背景是经济表现良好，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt称。

德国总理梅克尔周一增加了进行新大选的可能性，此前组建三方联合政府的努力失败。

美国兑日圆JPY=下跌0.2%，报112.43日圆，兑瑞郎CHF=下跌0.15%，报0.9918瑞郎，但美元兑这两种货币基本维持在前日的交投区间内。

这一走势反映出上述货币对与10年期美债走势的强烈相关性，超过了避险因素，Brown Brothers Harriman & Co首席全球外汇策略师Marc Chandler称。

10年期美债收益率报2.36%，略低于周一下午的水平。

美元指数下跌0.1%，报93.970，距离前日触及的11月14日以来高位94.104仍不远。（完）