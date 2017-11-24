欧元连升第三日 因前景光明

路透伦敦11月23日 - 欧元周四连续第三日上涨，在一批欧洲企业调查数据直指该地区经济增长前景强劲后，欧元突破一个关键技术阻力位。

涵盖欧洲服务业和制造业的调查结果优于路透调查的最乐观预估，表明经济全面成长。

欧元兑美元全日升0.2%，报1.1850美元，距离上周触及的一个月高位1.1862美元不远。本周因假日交易日减少。

周四的交易量低于平常，因日本金融市场适逢公共假日闭市，美国市场也因感恩节闭市。

“经济现在看似处于自动驾驶模式，不像2003-2004年那时对于改革和领导人那么依赖，当时欧元区需要进行改革，所以需要有强有力的领导人，”摩根士丹利策略师在一份公告中称。

周三欧元终于突破100日移动均线。

“市场人气上，有对欧元有利的整体趋势，这令欧元得到坚强支撑，且欧洲央行的会议记录符合预期，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt称。

周四公布的欧洲央行(ECB)会议记录没能提供新的信息，ECB政策制定者上个月基本上一致同意延长资产购买计划。

欧元兑瑞郎和英镑也分别上涨。

同时，美元在周三录得五个月来最大单日跌幅后延续跌势，因投资者依据美国联邦储备委员会(FED/美联储)最新会议记录减少对明年美国升息的押注。

亚洲交易时段，中国股市急挫2-3%。日圆和瑞郎等低收益货币兑美元得到强劲支撑，因投资者在本周假日周不愿下押注。

美联储的会议记录凸显部份决策者对通胀前景的忧虑，强调通过经济数据来决定未来升息时机。

美元兑一篮子主要货币周四下跌0.1%，报93.15，前日下跌0.8%，为6月以来的最大单日百分比跌幅。

6月美国利率期货隔夜上扬，暗示届时美国联邦基金利率将位于1.58%，说明美联储只会再升息两次，次数低于市场预期。这也反映出美国利率前景的不确定性上升。(完)