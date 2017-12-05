美元兑日圆升至三周高位 受美国税改预期提振

路透纽约12月4日 - 美元周一上涨，兑日圆触及三周高位，此前美国参议院周末批准了重大税改议案，该议案旨在为企业减税，同时对美国民众的税负做出一系列调整。

“美元多头寄望大规模税改计划将导致美国联邦储备委员会(FED/美联储)更快加息，”Western Union Business Solutions美国企业对冲经理Jake Spark称。

共和党税改议案将给美国税法带来八十年代以来的最大变化，该党的税改计划将在未来10年在已有的20万亿美元国家债务上再增加1.4万亿美元。他们认为税改计划能够进一步提振经济。

参众两院已经批准了各自版本的税改议案，可能从本周开始磋商以调和他们之间的分歧。

XE首席市场策略师Lennon Sweeting称，他预计美国政治忧虑将限制美元涨幅。

前国家安全顾问弗林是特朗普政府中承认控罪的首名官员。特别检察官穆勒正在就俄罗斯企图干预2016年美国大选和可能与特朗普助手勾结影响大选结果进行调查。

部分市场参与人士也质疑税改对美国经济成长能带来多大影响。

CIBC Capital Markets 10国集团外汇策略负责人Jeremy Stretch称，可能仅令美国经济年成长率增加0.2%至0.3%，不足以说服美联储以更快的步伐升息。

美元兑日圆JPY=升至113.08日圆，为11月中以来最高，尾盘报112.64日圆，升0.3%。

同时，欧元兑美元EUR=也下跌0.3%，报1.1856美元；美元指数涨0.3%，至93.181。

本周投资者还聚焦关键的非农就业报告，分析师预计，11月新增就业岗位20万个，上月新增就业岗位26万个。

这将是美联储下周召开本年度最后一次政策会议前的最后一份就业报告，市场已经消化了在这次会议上升息的预期。

外汇市场预计美联储明年升息略超过两次，尽管美国10年期公债收益率周一走高，但仍在过去两个月的15个基点的区间内波动。（完）