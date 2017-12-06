美元连续第二天上涨 受美国税改乐观情绪提振

路透纽约12月5日 - 美元周二连续第二日上涨，昨日录得一周来最大单日升幅，因继续受益于围绕美国税改的乐观情绪。

“在税改议案出现一些明确的迹象前，美元仍将受到良好的支撑，之后可能会小幅走低，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称。

周一，共和党控制的众议院投票同意与参议院就税改立法召开会议，为正式磋商铺路，磋商料需要数周的时间。

预计同为共和党控制的参议院本周晚些时候也将进行同样的投票。

尾盘，美元指数升0.2%，报93.329。

美元兑日圆JPY=涨0.2%，报112.63日圆，欧元兑美元EUR=下跌0.4%，报1.1822美元。

尽管上周跌至两个月低位后，美元收复了部分失地，但一些市场策略师预计美元明年进一步上涨受限。

“我们的基本情境是，美元已经消化了许多好消息，”加拿大丰业银行的Osborne称，“美元在目前水平之上没有太多上行空间。”

荷兰国际集团认为，如美元下跌，欧元可能是受益者。

在2018年的展望报告中，荷兰国际集团的策略师预计，明年欧元兑美元将升至1.3美元，这是2014年9月以来没有达到过的水平。

英镑缩减了早盘跌幅，下跌0.2%，报1.3435美元，市场普遍对没能达成一项协议，将退欧磋商带入下一阶段感到失望，促使部分投资者削减英镑多头头寸。

英国首相特雷莎·梅周一未能达成一项协议，从而无法启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。 （完）