美国公布就业报告前美元走强 比特币逼近16,000美元

路透纽约12月7日 - 美元兑一篮子主要货币周四升至两周高位，因各个市场的风险意愿增强，且投资人乐观认为美国的税改计划将获得国会批准。

美元兑日圆也上涨，触及三周高位。周三美元兑日圆下滑，因特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，危及中东和平进程，令美国的盟友和敌人都感到不安。

但随着全球股市在连跌三日后周四小涨，投资人购回美元。美元兑日圆JPY=升0.7%，报113.09日圆。

市场目前聚焦周五将出炉的美国11月非农就业报告，根据路透调查，分析师预计11月非农就业岗位增加20万。

“周五的就业数据不太可能对美联储12月货币政策决定或美元走势造成非常大的冲击，除非远逊于预期。”Forex.com研究部门主管James Chen表示。

“若就业数据太令人失望，可能对下周乃至明年美联储的利率决定造成负面影响，从而可能重创美元。”

美元指数盘中升至两周高位93.745，纽约尾盘升0.2%，报93.773。

美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。

“美国税改通过可能会给经济成长带来重大提振，这有着长远的影响。”美银美林分析师在2018年展望中写道。

多数投资人认为税改是一个对经济成长有利的政策，应会支撑美元，但并非所有分析师都认为这对美元只有好处。

“企业税改革可能是对美元重大利好，但改革还有其他内容，包括旨在避免税基侵蚀的部分。”德国商业银行汇市策略师在给客户的报告中写道。

欧元兑美元EUR=跌至两周低点1.1773美元，尾盘跌0.2%，报1.1776美元。

在Bitstamp交易所，比特币飙升至略低于16,000美元的纪录高位，持续其从年初时不到1,000美元开始的大涨之势。尾盘暴涨11.8%，报15,283.70美元，盘中高见15,995美元。（完）