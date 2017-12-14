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美元走软 因美联储维持利率前景不变
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#国际财经
December 14, 2017 / 12:14 AM / 2 days ago

美元走软 因美联储维持利率前景不变

1 分钟阅读

路透纽约12月13日 - 美元下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如市场普遍预期加息，但维持未来几年利率前景不变。

美联储在最新的预估中承认，经济在今年已经提速，并上调了未来几年经济成长预估，下调了失业率预估。

美联储预计明后两年都各再加息三次，达到长期水准2.8%，这同9月所作的上一轮预估一致。

“美元下跌的走势很有趣，此次会议声明中仅有的鸽派因素就是有两位不同意见委员。”富国汇市策略师Erik Nelson表示，“可能市场原本预计只有一位。”

根据美联储周三发布的货币政策声明，芝加哥联储总裁埃文斯和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利反对加息。

“如果你看看声明和预估的其他内容，他们看来要么没改变，要么转为略更偏鹰派方向。这对我来说暗示的是市场可能原本预计会有更偏鹰派的内容。”Nelson还表示。

美元指数低见93.596，为12月7日来最低，之后回升至93.683，当日跌0.44%。

美元周三稍早下滑，因之前公布的核心消费者物价数据显示通胀放缓，令市场担心美联储明年实施多次加息的可能性下降。

扣除波动性较大的食品和能源，11月核心消费者物价小升0.1%，按年升幅由10月的1.8%下降至1.7%。

“焦点在核心通胀数据，这弱于市场预期，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebriakov表示，“这也支持了我们的观点，即美联储明年的升息将非常缓慢。”

美国债券市场消化明年仅有两次加息。（完）

编译 李军/戴素萍；审校 刘静/龚芳

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