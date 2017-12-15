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美元回吐涨幅 因对税改议案能否通过存疑
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#国际财经
December 15, 2017 / 12:27 AM / 2 days ago

美元回吐涨幅 因对税改议案能否通过存疑

1 分钟阅读

路透纽约12月14日 - 美元周四回吐稍早涨幅，之前有报导称，两位美国参议员要求修改税改议案，以决定是否支持该议案。

美国共和党参议员Mike Lee的助理周四表示，他尚未决定是否支持共和党税改议案，他希望对儿童税收减免规定作出修改。

Lee的沟通主管Conn Carroll说，Lee和另一位共和党参议员Marco Rubio希望提高低收入家庭儿童抵税额。他还表示，Lee尚未决定是否支持目前版本的税改议案。

很多投资者押注，税改将有助刺激经济，提振成长。

“市场希望看到税改得以实施，”Rafiki Capital Management的研究和策略部主管Steven Englander说。

周二民主党参议员Doug Jones在亚拉巴马州参议员补选中获胜，进一步减少了共和党在参议院中的优势，如果磋商推迟到明年，这可能加大税改议案通过的难度。

税改议案只需在参议院获得简单多数就能通过，目前在参议院100个席位中，共和党占据52个，预计没有民主党议员会支持这份议案。

美元指数日内持平在93.431，稍早升至93.759。

美元兑欧元稍早走强，之前欧洲央行上调欧元区经济成长和通胀预期，但坚持其之前作出的承诺，即只要经济需要，就会提供支撑。

澳洲西太平洋银行的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，欧洲央行总裁德拉吉一方面表示，经济已取得的进展和预计将取得的进展，取决于继续保持宽松政策，这让市场感到沮丧。

“另一方面，他对经济复苏范围正逐步扩大，可持续性不断增强越发有信心，且他对央行能实现通胀预期也越发有信心。因此，欧元有足够的理由陷于目前的区间内，”Franulovich补充说。

自11月中以来，欧元兑美元陷于1.196-1.172美元的区间内。（完）

编译 母红; 审校 李婷仪

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