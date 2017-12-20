数据带动美元兑多数货币上涨 国会表决税改议案

路透纽约12月19日 - 美元兑多数主要货币周二上涨，受助于美国新屋开工数据乐观；但涨幅受限，因投资者对美国税改的整体经济影响存在疑问。

共和党控制的美国众议院周二批准了将导致政府负债大幅度增加的大规模税改立法，现已提交参议院进行投票，参议院投票将于今晚晚些时候进行。

同样也由共和党控制的参议院几乎可以肯定会批准该议案。

但在众议院批准该议案后，美元兑日圆削减涨幅，兑欧元保持跌势。

“税改对经济的提振将会很小，议案的最终版本也没能改变这一观点，”凯投宏观(Capital Economics)的美国经济学家Andrew Hunter称。

全球股市本周受税改预期提振急升，但美元走势迟滞。交易员认为，下调企业税的大部分积极影响已经被消化，而税改将激发一波美元汇回的预期也有些过度。

“能把下调企业税和经济增长联系在一起的证据很少，”Hunter说，“无论是在美国历史上，还是在全球其它国家，都鲜有企业税下调能带来企业投资大幅可持续增加的事例。”

制定税改计划的部分初衷，是想让美国跨国公司有理由将海外分支约2.6万亿美元的利润汇回国内。该议案削减了企业将之前累积下来的海外利润汇回国内的税率。

“我认为外汇市场受到议案的影响比较小，是否会带来投资和国际收支方面实质性的变化还不明朗，”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称。

稍早，美元上涨，因数据显示，上月的新屋开工数据意外升至13个月高位，独栋屋开工触及10年高位。

尾盘，美元兑日圆JPY=上涨0.3%，报112.92日圆， 兑瑞郎CHF=基本持平，兑英镑GBP=走高，兑澳元AUD=、加元CAD=和新西兰元NZD=也上涨。

美元兑欧元EUR=走低，尾盘欧元报1.1842美元，升0.5%，得益于风险胃纳整体改善，美债收益率日内走高。

今年迄今欧元兑美元升逾12%，有望录得2004年以来的最强年度表现。（完）