美元连续第三日小跌 节前交投清淡

路透纽约12月21日 - 美元周四在淡静交投中连续第三日下滑，投资人在节日前不愿大举押注。市场人士消化了美国税改计划，该计划迄今对美元的影响有限。

年终将至，美元势将创14年来表现最差的一年。但美元中期前景已经变得较华尔街许多人士消化的更为积极。这是因为预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)明年将加息，且美国税改计划或多或少能带来一些益处。

本周共和党控制的美国国会通过了全面减税方案，被认为是美国30年来最大规模税改。美国总统特朗普预计很快将签署立法。

“特朗普竞选时的一大承诺--减税迄今对美元的冲击较许多投资人年内稍早预期的要小。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

Esiner相信税改最终对提振美国就业的作用不大。

不过周四公布的美国经济数据稍早给美元带来了短暂支撑。但随着节日前交易人员开始离场，美元收在接近交投区间的低端。

数据显示，美国经济第三季成长3.2%，为逾两年最快，受强劲的企业支出提振。

费城联储12月制造业指数也稳健，高于预期，达到26.2。

纽约尾盘，美元指数小跌至93.264。

欧元兑美元EUR=小涨至1.1873美元，本周迄今升约1%，受德债收益率上升带动。

美元兑日圆触及逾一周高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本央行不会急于撤出超宽松货币政策。

一些投资者原本预期，黑田东彦会暗示宽松政策或即将结束，且央行对日本公债设定的收益率目标或许会上调。此前黑田东彦于近期的一次讲话中，曾提到了超宽松货币政策的负面效果。

美元兑日圆JPY=纽约尾盘报113.32日圆，当日小跌。（完）