美元在清淡交投中持平 比特币反弹

路透纽约12月26日 - 美元兑主要货币周二基本持平，因交易员未受日本令人鼓舞的通胀数据，以及日本央行会议记录显示决策者仍倾向于坚持宽松货币政策影响。

比特币BTC=BTSP因低吸买盘而反弹，上周在卢森堡的Bitstamp交易平台急挫25%。

外汇交易清淡，因伦敦和许多主要金融中心在圣诞节后继续休市。

“市场在本周余下时间里也会保持淡静，”FirstLine FX Currency Strategy首席执行长Jason Leinwand称。

2018年初，预计美元将得到支撑，上周美国30年来最大规模的税改立法获得成功。

分析师的共识是，企业税下降将刺激企业投资，提振美国经济和美元，尽管税改计划将在10年内导致国家债务增加1.5万亿美元。

“美元在明年上半年有一些上升空间，”Leinwand称。

根据商品期货交易委员会上周五发布的数据，投机客上周在税改议案获得批准前减少了美元净空头头寸。

一些交易员称，现在判断未来几个月美国企业是否会在减税背景下增加设备支出和招聘更多员工还为时过早。

美元兑日圆JPY=持稳于113.16日圆，兑欧元EUR=持平于1.1863美元。

欧元兑日圆EURJPY=基本持平于134.23日圆。

周二早间发布的数据显示，日本11月核心消费者物价连续第11个月上涨，按年升0.9%，家庭支出跳升，但市场未对此数据作出反应。

尽管通胀率仍远离日本央行的2%目标，但这一涨势给经济稳步复苏将逐渐推高物价带来希望。

周二发布的日本央行10月会议会议记录显示，大部分委员认为央行应该维持宽松政策。

日本央行上周维持货币政策不变，央行总裁向市场确认，结束超宽松政策的步伐将远落后于其它央行。

在加密货币中，比特币继上周急挫后急升14%，最新报15,885美元，日内高见16,147.87美元。（完）