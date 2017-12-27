美元指数触及三周半低位 比特币反弹势头减弱

路透纽约12月27日 - 美元兑一篮子货币周三跌至三周半低位，因交易员押注随着全球经济加速成长，将有更多央行在2018年开始减少货币刺激政策。

加密货币市场，比特币经历2013年以来最糟糕一周后的反弹势头消退，连续第二日未能站在16,000美元之上。

“2017年，美元兑主要货币受到的冲击较大，”Silicon Valley Bank资深外汇交易员Minh Trang称。

节日期间交投清淡，美元指数下跌逾0.2%，报93.027，盘中跌至12月1日以来最低的92.956。

美元指数今年下跌9%，势将录得2003年以来的最大年度跌幅，该年美元指数挫14.7%。

相反地，欧元兑美元录得2003年以来最佳年度表现。根据路透数据，周三，欧元EUR=兑美元触及三周半高位1.1904。

美元兑日圆JPY=连续第二年走低；当日持稳于113.26日圆。

大华银行外汇策略师Peter Chia称，交易员将注意力从上周通过的美国30年来最大规模税改计划，转向美国联邦储备委员会(FED/美联储)以外的央行，以及他们是否会减少购债，或者明年开始升息。

比特币BTC=BTSP在卢森堡的Bitstamp交易平台下跌4.31%，报15,055.13美元，继上周遭受大幅抛售后难以进一步上涨，并一度跌穿15,000美元。

油价周二急升至两年半高位，受助于利比亚原油管道爆炸的消息，以及石油输出国组织牵头减少供应。铜价周三升至四年高位。

这提振了对商品出口国家货币的需求，加元兑美元CAD=D3创三周最高，报1.2627加元。

澳元兑美元AUD=D3涨0.6%，报0.7773美元，达到两个月来的最高水平。（完）