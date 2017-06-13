加拿大央行官员讲话打压美元小跌 静待美联储政策会议

路透纽约6月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一走低，本周将有几家央行开会，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三率先宣布利率决定。

美元指数小跌0.1%，因加元走强。

加元兑美元急升1%，之前加拿大央行高级副总裁威尔金斯表示，央行正考虑缩减货币刺激力度。

如果加拿大央行升息，将是七年来首次。

加元在美元指数中的占比为第四大。加元兑美元今日触及4月18日以来最高。

日圆兑美元攀升0.5%，自5月中以来已累积上涨超过4%。

不过，美元跌幅受限，因投资者几乎普遍预计美联储将在本周稍后升息，而英国和日本等国的央行料将继续按兵不动。后两家央行将在本周四和周五开会。

根据CME Group的Fedwatch工具，联邦利率期货价格显示，交易商预计美联储周三升息的机率约为96%。

预计美联储本周会升息，以及欧洲央行上周政策会议后表现出的更为宽松的立场，再加上受政治不确定性影响，英国央行料在本周稍后保持政策不变，这些因素扶助美联储抵御住了近期公布的一系列不利数据带来的拖累。

英镑兑美元下跌0.7%，上周下跌超过2%。上周，应首相特雷莎·梅的要求，英国提前举行大选，但她领导的执政保守党失去了议会多数的地位，使英国的政治前景充满不确定性。

“外汇市场被英国首相特雷莎·梅与其它政党磋商，以争取足够支持保住保守党执政地位的情况所主导，”Tempus Inc的外汇策略师Juan Perez说。

英镑兑美元跌0.7%，报1.2650美元。

欧元兑美元升0.1%，报1.1205美元。(完)