美元兑加元触及三个半月低点 市场聚焦美联储会议

路透纽约6月13日 - 美元兑加元周二跌至2月底来最低水准，此前加拿大央行总裁波洛兹发表鹰派讲话。

波洛兹周二表示，2015年降息目标已基本达成，经济正累积动能。这是数日来，第二位央行高级官员为最终升息铺路，暗示央行可能叫之前预想的更快加息。

加拿大央行高级副总裁威尔金斯周一称，第一季的经济增长让人印象非常深刻，增长范围扩大的迹象让央行考虑，是否还需要当前的低利率。

“这是加元过去一年最大的行情之一，”道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick表示，“带动部分美元集团货币一同走强。”

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)和路透数据，投机商持有超过12万口加元空头合约，净空头仓位仍接近历史高位。

“市场一直未理会不断改善的加拿大经济数据，但显然我们开始看到加拿大央行传出的信号有所调整...使我们认识到，市场不能置之不理了，”三菱日联金融集团(MUFG)的汇市分析师Lee Hardman说。

“转向更加强硬的立场将给加元带来进一步上涨的潜力。”

美元兑一篮子主要货币跌0.15%，至五日低点，美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始为期两日的货币政策会议。欧元兑美元小涨，保持在略高于1.12美元的水平。

投资人周三将聚焦美联储货币政策声明，以及对经济和通胀前景的评估。

“由于市场普遍预计美联储将加息，外汇市场反应可能更多来自对未来货币政策正常化路径的暗示。”富国高级汇市策略师Eric Viloria表示。

投资者也将关注美联储是否会就缩减其资产负债表计划提供新的细节。

英镑兑美元上扬0.75%，几乎收复周一所有失地。

日圆和瑞郎兑美元均持稳。(完)