美元从七个月低位反弹 之前美联储升息并公布缩表计划

路透纽约6月14日 - 美元周三持稳，逆转稍早急跌的颓势，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)上调隔夜利率，并表示准备继续收紧货币政策。

美元指数早盘跌至11月9日以来最低，因美国通胀和零售销售数据不及预期。

5月美国零售销售录得16个月以来最大跌幅，消费者物价指数较前月意外回落，表明通胀压力可能正在减轻。

不过，美联储在结束两日政策会议后发布的声明中指出，他们认为近期经济数据疲弱只是暂时的，预期会继续升息。联储还公布了从今年开始削减资产负债表的计划。

“美联储传递的信息是，他们并未对CPI和零售销售数据做出过激的反应，”Westpac Banking Corp.的高级汇市策略师Richard Franulovich说。

“这基本相当于暗示，他们将全速前进，且点阵图显示，他们预计今年将再升息一次。这是偏鹰派的预期，美元因此收复稍早的很多失地。”

美联储主席叶伦在会后记者会上着重强调了联储对经济的乐观预期，给美元带来普遍的提振。

欧元兑美元稍早升至11月9日以来最高，后回落，尾盘基本持稳在1.1215美元。

美元兑日圆尾盘跌0.35%，报109.70日圆，盘中下跌多达1%，触及4月以来最低。

澳元、新西兰元和加元等商品货币兑美元也削减涨幅，今日稍早美国数据公布后，曾一度触及数月高位。

“既然美联储显然不像我们认为的那么鸽派，且不会对疲弱的通胀数据作出反应，澳元和新西兰元自然就回吐涨幅，”Franulovich说。(完)