纽约联储总裁杜德利的讲话提振美元走强 日圆走软

路透纽约6月19日 - 美元周一走强，因一位颇具影响力的美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员，表达了对薪资攀升将扶助国内通胀回升的信心。近期有迹象显示，美国通胀回落。

日圆兑美元和欧元跌至两周低位，因日本央行在上周五举行的会议上，淡化了将开始撤走紧急刺激举措的可能性。

纽约联储总裁杜德利周一发表讲话称，就业市场不断收紧，应该扶助推升通胀，从而缓解部分投资者的忧虑，他们担心持续低通胀将会使联储决策者没有充分的理据在年内进一步升息。

“从目前的情况看，联储并不太担心近期通胀数据回落。他们致力于政策正常化，”富国证券的外汇策略师Eric Viloria表示。

美联储上周一如预期上调指标隔夜利率25个基点，并预计今年会再升息一次。联储还公布了停止将所持公债到期回笼资金再投资，以缩减4.5万亿美元资产负债表的计划。

“通胀略低于我们乐见的水平，但我们认为，如果就业市场继续收紧，薪资将逐步回升，受此提振，通胀将逐步回升至2%，”杜德利在匹兹堡举行的一次本地商界会议上表示。

CME Group的FedWatch工具显示，交易商对美联储在12月会议上升息机率的预期从41%升至47%。

美元指数上扬0.4%，报97.537。

欧元兑美元跌0.4%，报1.1147美元。美元兑日圆上扬0.5%，报111.43日圆。

欧元兑日圆上涨0.1%，报124.25日圆。

仓位数据显示，上周欧元多头头寸触及逾六年最高。

法国总统马克龙政府在周日举行的议会选举中获得压倒性胜利的消息，未给欧元带来明显的提振。

英镑兑美元跌0.4%，报1.2732美元，英国退欧磋商今日正式开始。

英国执政保守党在本月稍早举行的议会选举中失去了多数议席的地位，引发市场臆测，英国“软脱欧”的可能性增加，这曾一度提振英镑。不过，很多分析师预计，磋商的进展将会损及英镑。(完)