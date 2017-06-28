美元下跌 因德拉吉讲话和美国医保议案投票延后

路透纽约6月27日 - 美元兑欧元周二跌至10个月低位，此前欧洲央行总裁德拉吉为开始采取措施减少央行的刺激举措开启大门，美国医保议案投票被延后。

德拉吉在葡萄牙举行的一个会议上称，因欧洲经济前景改善，包括近零利率和大规模购债在内的政策工具可以进行调整。欧元兑美元升约1.5%，为逾一年来的最大单日百分比升幅。

不过，央行政策立场的转变，应该是循序渐进的，因为仍需要“相当规模的”货币支持，且通胀回升也将仰赖有利于的全球融资环境。

“今日的走势确是受到德拉吉鹰派表态的驱动，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa称。他说，德拉吉讲话后，欧元近期交易区间可能上升至1.10-1.15美元之间。

美元续跌，此前美国参议院共和党领袖麦康奈尔决定将医保议案投票延后，以获得更多共和党参议员的支持。

欧元兑美元急升至1.1349美元，为2016年8月底以来的最高水平，美元兑日圆从稍早触及的逾一个月高位112.46日圆下滑，稍尾盘升0.3%，报112.12日圆。

美元指数触及13日低位的96.344。美元兑瑞郎触及逾七个月低位0.9593瑞郎。

分析师称，医保议案投票延后，减弱了特朗普总统成功实现推进其税改和基建支出计划的预期。

分析师称，备受关注的美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在伦敦的讲话没有对美元产生太大的影响。叶伦称，至少在她的有生之年，不会再发生金融危机。(完)