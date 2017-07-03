美元录得四个月最佳单日表现 上季表现为2010年以来最差

路透纽约7月3日 - 美元周一录得四个月最佳单日表现，为新的一季开了个好头，受美债收益率上涨，以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准提振。

美元第二季创下2010年以来最差单季表现，因海外央行暗示，正考虑是否将因应经济改善迹象而开始缩减货币刺激措施。

“市场对各国央行收紧政策的暗示是否会成为现实看法不一。迄今数据表现还算如央行预期，”Rafiki Capital Management研究和策略部门主管Steven Englander表示。

周一稍早，美国供应管理协会(ISM)报告，上月制造业活动指数升至57.8，为2014年8月来最高。

路透数据显示，强劲的制造业报告带动指标10年期公债收益率升至2.353%，为近七周最高。

美元指数尾盘升0.62%，报96.223，为3月1日来最大单日升幅。

美元指数从上周五触及的近九个月低点反弹，第二季美元指数大跌4.71%，为2010年第三季重挫8.49%以来的最大季度跌幅。

上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周投机商已经减持美元净多头仓位至约一年最低。

美元兑日圆攀升至六周高位113.45日圆，纽约尾盘升0.9%，报113.40日圆。

欧元兑美元从上周所创的逾一年最高回落，尾盘跌近0.6%，报1.1358美元。

路透报导称，部分欧洲央行政策制定者对在7月20日政策会议结束后的声明中，去除放宽政策倾向持谨慎态度。但欧元对此无甚反应。

在周二美国独立日假期前，汇市交投清淡。美国金融市场周一提前收盘，周二将休市。

在周二瑞典央行会议前，瑞典克朗兑美元跌0.8%，报8.4920克朗。

周二澳洲央行也将发布政策声明，措辞若有改变可能也会支撑澳元。澳元兑美元较上周五收盘跌0.5%，报0.7653美元。(完)