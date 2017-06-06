美元指数持稳 焦点转向本周的欧洲央行会议和英国大选

路透纽约6月5日 - 美元兑一篮子主要货币周一持稳，从上周五触及的七个月低点回升，因投资人将焦点转向本周即将举行的欧洲央行会议和英国议会选举。

美元指数升0.1%，报96.809。

“在本周将有欧洲央行会议和英国大选等诸多经济事件前，投资人轧平仓位。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

上周五，在数据显示美国5月非农就业岗位增幅小于预期，可能打乱美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年下半年的升息安排后，美元指数跌至96.654。

周一公布的数据显示，美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少，但服务业就业指标跳增至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，但劳动力市场强势依旧。

美元兑欧元上涨，因交易商怀疑欧洲央行政策立场的转变是否能令欧元进一步走强。

消息人士上周告诉路透，该央行届时料将对经济发表更加乐观的看法，甚至还会讨论剔除在必要时加大刺激的承诺。

分析师表示，市场对欧洲央行鸽派立场将减弱过于自信，令欧元易受欧洲央行未能满足预期的失望情绪影响。

欧元兑美元尾盘跌0.24%，报1.1253美元，上周五触及11月9日来最高的1.1285美元。

英镑兑美元升至10日高位，因民调显示，英国执政的保守党将在周四举行的议会选举中以较大优势胜出，投资者感到宽慰。

纽约尾盘，英镑兑美元升0.21%，报1.2909美元。

另外，墨西哥披索兑美元升至七个月最高，此前执政的墨西哥革命制度党(PRI)在一关键州选举中击败了左翼竞争对手。(完)