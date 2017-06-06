更新版 1-《全球汇市》美元/日圆六周来首次跌穿110日圆，三大风险事件前市场趋谨慎

* 美元/日圆六周来首次跌穿110日圆 * 周四三大风险事件前市场趋谨慎 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约6月6日 - 美元兑日圆周二跌至逾六周低点，跌穿关键技术水准，因美国公债 收益率下滑，受周四三大风险事件前投资人愈发谨慎影响。 紧张的投资人涌入低风险债市和其他避险资产，因将在周四发生的英国大选、欧洲央行 货币政策会议，和前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院委员会作证等事件，让投资者惴惴 不安。 “在周四事件发生前，市场颇为不安。”OANDA高级汇市分析师Alfonso Esparza表示。 美元兑日圆 大跌0.92%，报109.43日圆，盘中跌穿200日移动均线切入位，并触及 4月21日来最低的109.23日圆。 “避险需求以及技术性突破带动美元/日圆跌势。”Jefferies外汇部门董事总经理Brad Bechtel表示。 5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会，就特朗普在竞选中可 能与俄罗斯共谋作证。 特朗普和他的一些高级顾问都面临此事带来的冲击，这加剧了市场对特朗普政府是否有 能力兑现承诺的怀疑，最近打压美元走势。特朗普曾承诺通过减税和增加基建开支来提振经 济增长。 Esparza称，在周四作证前，美元兑日圆可能跌至106日圆。美元指数 跌0.24%， 报96.567。 欧元兑美元 升0.2%，报1.1275美元，近几周欧元走强，受包括法国政治忧虑消退 和欧元区经济数据强劲等多个因素影响。 不过分析师指出，市场对欧洲央行鸽派立场将减弱过于自信，令欧元易受欧洲央行未能 满足预期的失望情绪影响。 离英国大选还剩两天，英镑走势反复，因民调显示，在过去三周，首相特蕾莎梅所属保 守党支持率相对工党的领先优势不断缩窄。 英镑兑美元 跌0.05%，盘中稍早低见1.2873美元。 墨西哥披索兑美元 连续第二日上涨，此前美国和墨西哥政府达成新的糖贸易协议 。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1275 1.1252 +0.20 +7.25 1.0513 美元/日圆 109.40 110.45 -0.95 -6.39 116.87 欧元/日圆 123.36 124.30 -0.76 +0.18 123.14 美元/瑞郎 0.9619 0.9649 -0.31 -5.49 1.0178 英镑/美元 1.2907 1.2901 +0.05 +4.63 1.2336 美元/加元 1.3454 1.3471 -0.13 +0.18 1.3430 美元/离岸人民币 6.7550 6.7806 -0.38 -3.12 6.9726 澳元/美元 0.7506 0.7483 +0.31 +4.03 0.7215 欧元/瑞郎 1.0846 1.0858 -0.11 +1.20 1.0717 欧元/英镑 0.8731 0.8720 +0.13 +2.50 0.8518 新西兰元/美元 0.7183 0.7136 +0.66 +3.49 0.6941 美元/挪威克朗 8.4504 8.4497 +0.01 -2.16 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5344 9.5086 +0.27 +4.94 9.0858 美元/瑞典克朗 8.6624 8.6527 +0.11 -4.89 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7703 9.7355 +0.36 +1.99 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/郑茵; 审校 母红/龚芳)