《全球汇市》美元/日圆触及七周低位，交易商等待周四的三大重磅事件

* 美元/日圆跌幅加深，因交易商表现谨慎 * 美元指数在近七个月低位挣扎 * 欧元兑美元涨势有限 * 澳元触及一个月高位，澳洲经济连续近26年无衰退 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月7日 - 美元/日圆周三触及七周低位，在英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证这一系列重大事件发生前，交易商保持警惕。 本周以来美元兑避险日圆已跌逾1%，因美债收益率在避险气氛中大幅跌至七个月低位，令汇率承压，而且疲弱的美国数据打压了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期。 美元兑日圆 周三下跌0.2%，至109.22日圆，为4月21日以来最低。 “明天就是被称为‘三重险周四’..充满重大事件的一天，可能让全球市场剧烈震荡，”ING外汇分析师Viraj Patel指出。 若科米证词揭露出任何具有杀伤力的内容，料将进一步打击特朗普，阻碍他打算放松监管及税制改革的计划。 在英国，市场担心执政的保守党或许无法取得议会多数席位；若取得多数席位将有利英国的退欧谈判。投资人原本押注保守党大胜，直到两周前民调领先优势缩小才开始信心动摇。 虽然欧洲央行本周预计不会调整利率或是改变其量化宽松计划，但市场参与人士将细读总裁德拉吉的声明，把握他对欧元区经济的看法。 德拉吉上周表示，虽然欧元区经济增长可能正在改善，但通胀依然低迷并且仍需要大力刺激。 美元指数 持稳在96.649，接近上日所及的七个月低点96.517。 欧元兑美元 跌0.2%报1.1256，此前数据显示德国4月工业订单降幅远高于预期 。欧元上周触及七个月高点1.1285。 “在‘超级周四’的三个重大事件中，欧洲央行会议对市场的影响力可能最弱，因为市场参与者早已有时间收回他们之前的强硬预期，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera说。 澳元 上涨0.6%至一个月高点0.7555美元，此前公布的数据显示澳洲第一季GDP较前月增长0.3%，打消了对经济可能停止增长的担忧。 英镑 下跌0.1%至1.2900美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1260 1.1275 -0.13 +7.11 1.0513 美元/日圆 109.21 109.40 -0.17 -6.55 116.87 欧元/日圆 122.96 123.36 -0.32 -0.15 123.14 美元/瑞郎 0.9631 0.9619 +0.12 -5.37 1.0178 英镑/美元 1.2898 1.2907 -0.07 +4.56 1.2336 美元/加元 1.3437 1.3454 -0.13 +0.05 1.3430 美元/离岸人民币 6.7720 6.7550 +0.25 -2.88 6.9726 澳元/美元 0.7553 0.7506 +0.63 +4.68 0.7215 新西兰元/美元 0.7196 0.7183 +0.18 +3.67 0.6941 欧元/瑞郎 1.0848 1.0846 +0.02 +1.22 1.0717 欧元/英镑 0.8728 0.8731 -0.03 +2.47 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7799 9.7703 +0.10 +2.09 9.5799 美元/挪威克朗 8.4652 8.4504 +0.18 -1.99 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/蔡美珍/孙茉莉/李春喜/高琦/艾茂林)