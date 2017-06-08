《全球汇市》英镑在英国大选前接近两周高位，欧元持稳等待欧洲央行会议

* 英镑在英国大选前交投于两周高位附近 * 民调显示，英国首相特雷莎梅所在的保守党将赢得多数优势 * 欧元在欧洲央行宣布政策决定前持稳 路透新加坡6月8日 - 英镑周四在两周高位附近交投，对英国首相特雷莎梅所在政党将在大选中赢得多数优势的预期提供支撑；在欧洲央行宣布政策决定之前，欧元持稳。 英镑兑美元 持稳于1.2956美元，在周三所及5月25日以来最高位1.2970美元附近交投。 周三公布的民调显示，特雷莎梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势，表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。 “市场似乎在消化对保守党赢得绝对多数的预期，”摩根大通资产管理的市场分析师Jasslyn Yeo表示。 Yeo称，如果保守党最后获得超过50个席次的绝对领先优势，外界或许视为利多英镑的信号。 “但我们仍认为围绕英国大选仍存在较大不确定性，年轻人投票率提高可能会扭转投资者面临的局面，”她补充称。 自特雷莎梅七周之前要求提前大选以来，英镑涨幅最高达4%，有民调显示保守党若获得压倒性胜利，那么在本月晚些时候开启的退欧谈判中，特雷莎梅的掌控力将得到加强。 但近期一些民调结果差异较大，从保守党取得多数席位优势到产生悬峙议会都有，导致英镑从上月触及的1.30美元高位下滑。 欧元 持稳于1.1254美元，市场聚焦于欧洲央行将在周四晚些时候公布的货币政策。欧元6月初曾触及1.1285美元的近七个月高位。 外界普遍预期欧洲央行周四将维持政策不变，包括其2.3万亿欧元购债计划。 野村驻新加坡的G10外汇策略师Peter Dragicevich称，欧元中期前景向好，欧洲央行可能在未来数月开始向货币政策正常化迈进，为欧元提供支持。 “对我们而言，这是利好欧元的题材，不仅仅是兑美元，而是兑几乎所有的币种...甚至是兑商品货币，”他说。 Dragicevich还称，欧洲央行可能会在9月宣布缩减资产购买，实际在明年1月开始实施。 投资者将密切关注美国前联邦调查局(FBI)局长科米周四稍晚在美国参议院的证词。美国总统特朗普在5月突然解除了科米的职务。 投资者担心，他的证词可能进一步削弱本已不断减弱的总统特朗普放松监管和减税计划 推进的动能。 科米在书面证词中表示，总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林，当时FBI 正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。 美元兑日圆 上涨0.1%至109.92日圆，从周三所及的4月21日来低点109.115回升。 韩国军方表示，朝鲜(北韩)周四从东海岸发射了数枚似乎是地舰导弹的飞行物 。市场对该消息反应甚微。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1254 1.1255 -0.01 +7.05 1.0513 美元/日圆 109.71 109.79 -0.07 -6.13 116.87 欧元/日圆 123.46 123.61 -0.12 +0.26 123.14 美元/瑞郎 0.9647 0.9646 +0.01 -5.22 1.0178 英镑/美元 1.2952 1.2959 -0.05 +4.99 1.2336 美元/加元 1.3513 1.3508 +0.04 +0.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.7722 6.7737 -0.02 -2.87 6.9726 澳元/美元 0.7543 0.7546 -0.04 +4.55 0.7215 新西兰元/美元 0.7198 0.7193 +0.07 +3.70 0.6941 澳元/日圆 82.780 82.890 -0.13 -1.83 84.320 新西兰元/日圆 78.980 79.020 -0.05 -2.70 81.170 英镑/日圆 142.11 142.30 -0.13 -1.33 144.02 澳元/新西兰元 1.0480 1.0489 -0.09 +0.93 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 白云/李爽/王琛/侯雪苹/杜明霞；审校 戴素萍/于春红/徐文焰/陈宗琦/孙茉莉)