《全球汇市》美元上涨，英镑因英国保守党未获议会多数席位遭重创

* 美元指数升至5月30日来最高

* 英国保守党未获议会多数席位

* 加元走强，因强劲就业数据巩固升息预期

路透纽约6月9日 - 美元兑一篮子主要货币周五上涨，受助于英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党未能在大选中获得议会多数席位后英镑大跌。

美元指数升0.37%，报97.273，盘中升至10日高位97.5。

本周中，在前美国联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证和英国大选前，美元指数跌至七个月低点。但周四和周五美元指数连升。

科米周四指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的美国大选。但科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法。

“科米的证词对市场而言基本上算不上什么。我认为(对美元来说)这更多是帮助。”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli称。

欧元兑美元跌0.14%，报1.1196美元，此前欧洲央行为进一步降息关上了大门。

“市场整体气氛是无论发生了什么，美国就是投资人和交易商的避风港。”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang称。

Harajli表示，交易商将注意力转向下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策会议，市场普遍预计美联储将进行今年第二次加息。

英镑大跌，英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。

英镑兑美元在欧洲汇市盘初重挫2.5%，报1.2635美元，为特雷莎梅4月18日要求提前举行大选以来最低，之后收复部分失地，纽约尾盘跌1.8%，报1.2718美元。

加元兑美元走强，因加拿大就业数据强劲，巩固了加拿大央行将较之前预想的更早加息的观点。

另外，墨西哥披索兑美元也触及约10个月高位，回到特朗普当选美国总统之前的水准，因油价上涨扶助提振新兴市场货币。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)