FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
更新版 1-《全球汇市》加拿大央行官员讲话打压美元小跌，静待美联储政策会议
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月12日 / 晚上10点05分 / 2 个月前

更新版 1-《全球汇市》加拿大央行官员讲话打压美元小跌，静待美联储政策会议

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 加元兑美元上扬1%，因加拿大央行可能加息
    * 英镑继周五下跌后再度承压
    * 美联储周三升息的预期提振美元指数

 (新增文末报价表格)
    路透纽约6月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一走低，本周将有几家央行开会，美国联
邦公开市场委员会(FOMC)将于周三率先宣布利率决定。

    美元指数      小跌0.1%，因加元走强。
    
    加元兑美元      急升1%，之前加拿大央行高级副总裁威尔金斯表示，央行正考虑缩减
货币刺激力度。
    
    如果加拿大央行升息，将是七年来首次。
    
    加元在美元指数中的占比为第四大。加元兑美元今日触及4月18日以来最高。
    
    日圆兑美元      攀升0.5%，自5月中以来已累积上涨超过4%。 
    
    不过，美元跌幅受限，因投资者几乎普遍预计美联储将在本周稍后升息，而英国和日本
等国的央行料将继续按兵不动。后两家央行将在本周四和周五开会。
    
    根据CME Group的Fedwatch工具，联邦利率期货价格显示，交易商预计美联储周三升息
的机率约为96%。
    
    预计美联储本周会升息，以及欧洲央行上周政策会议后表现出的更为宽松的立场，再加
上受政治不确定性影响，英国央行料在本周稍后保持政策不变，这些因素扶助美联储抵御住
了近期公布的一系列不利数据带来的拖累。

    英镑兑美元下跌0.7%，上周下跌超过2%。上周，应首相特雷莎梅的要求，英国提前举行
大选，但她领导的执政保守党失去了议会多数的地位，使英国的政治前景充满不确定性。

    “外汇市场被英国首相特雷莎梅与其它政党磋商，以争取足够支持保住保守党执政地位
的情况所主导，”Tempus Inc的外汇策略师Juan Perez说。
    
    英镑兑美元      跌0.7%，报1.2650美元。 
    
    欧元兑美元      升0.1%，报1.1205美元。

                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1200   1.1192   +0.07   +6.53   1.0513
    美元/日圆                   109.92   110.33   -0.37   -5.95   116.87
    欧元/日圆                   123.14   123.50   -0.29   +0.00   123.14
    美元/瑞郎                   0.9686   0.9694   -0.08   -4.83   1.0178
    英镑/美元                   1.2655   1.2740   -0.67   +2.59   1.2336
    美元/加元                   1.3322   1.3468   -1.08   -0.80   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7938   6.7838   +0.15   -2.56   6.9726
    澳元/美元                   0.7539   0.7526   +0.17   +4.49   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0850   1.0851   -0.01   +1.24   1.0717
    欧元/英镑                   0.8848   0.8781   +0.76   +3.87   0.8518
    新西兰元/美元               0.7198   0.7209   -0.15   +3.70   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4717   8.4912   -0.23   -1.91   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4949   9.5100   -0.16   +4.50   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7444   8.7144   +0.34   -3.99   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7972   9.7522   +0.46   +2.27   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below