更新版 1-《全球汇市》加拿大央行官员讲话打压美元小跌，静待美联储政策会议

* 加元兑美元上扬1%，因加拿大央行可能加息 * 英镑继周五下跌后再度承压 * 美联储周三升息的预期提振美元指数 (新增文末报价表格) 路透纽约6月12日 - 美元兑一篮子主要货币周一走低，本周将有几家央行开会，美国联 邦公开市场委员会(FOMC)将于周三率先宣布利率决定。 美元指数 小跌0.1%，因加元走强。 加元兑美元 急升1%，之前加拿大央行高级副总裁威尔金斯表示，央行正考虑缩减 货币刺激力度。 如果加拿大央行升息，将是七年来首次。 加元在美元指数中的占比为第四大。加元兑美元今日触及4月18日以来最高。 日圆兑美元 攀升0.5%，自5月中以来已累积上涨超过4%。 不过，美元跌幅受限，因投资者几乎普遍预计美联储将在本周稍后升息，而英国和日本 等国的央行料将继续按兵不动。后两家央行将在本周四和周五开会。 根据CME Group的Fedwatch工具，联邦利率期货价格显示，交易商预计美联储周三升息 的机率约为96%。 预计美联储本周会升息，以及欧洲央行上周政策会议后表现出的更为宽松的立场，再加 上受政治不确定性影响，英国央行料在本周稍后保持政策不变，这些因素扶助美联储抵御住 了近期公布的一系列不利数据带来的拖累。 英镑兑美元下跌0.7%，上周下跌超过2%。上周，应首相特雷莎梅的要求，英国提前举行 大选，但她领导的执政保守党失去了议会多数的地位，使英国的政治前景充满不确定性。 “外汇市场被英国首相特雷莎梅与其它政党磋商，以争取足够支持保住保守党执政地位 的情况所主导，”Tempus Inc的外汇策略师Juan Perez说。 英镑兑美元 跌0.7%，报1.2650美元。 欧元兑美元 升0.1%，报1.1205美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1200 1.1192 +0.07 +6.53 1.0513 美元/日圆 109.92 110.33 -0.37 -5.95 116.87 欧元/日圆 123.14 123.50 -0.29 +0.00 123.14 美元/瑞郎 0.9686 0.9694 -0.08 -4.83 1.0178 英镑/美元 1.2655 1.2740 -0.67 +2.59 1.2336 美元/加元 1.3322 1.3468 -1.08 -0.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.7938 6.7838 +0.15 -2.56 6.9726 澳元/美元 0.7539 0.7526 +0.17 +4.49 0.7215 欧元/瑞郎 1.0850 1.0851 -0.01 +1.24 1.0717 欧元/英镑 0.8848 0.8781 +0.76 +3.87 0.8518 新西兰元/美元 0.7198 0.7209 -0.15 +3.70 0.6941 美元/挪威克朗 8.4717 8.4912 -0.23 -1.91 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4949 9.5100 -0.16 +4.50 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7444 8.7144 +0.34 -3.99 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7972 9.7522 +0.46 +2.27 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)