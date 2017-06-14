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更新版 1-《全球汇市》美元从七个月低位反弹，之前美联储升息并公布缩表计划
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2017年6月14日 / 晚上10点16分 / 2 个月前

更新版 1-《全球汇市》美元从七个月低位反弹，之前美联储升息并公布缩表计划

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美联储声明显示，联储计划继续收紧政策
    * 美元指数持稳，盘中曾触及11月9日以来最低
    * 美元兑商品货币在稍早急跌后缩减跌幅

 (新增文末报价表格)
    路透纽约6月14日 - 美元周三持稳，逆转稍早急跌的颓势，之前美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)上调隔夜利率，并表示准备继续收紧货币政策。
    
    美元指数早盘跌至11月9日以来最低，因美国通胀和零售销售数据不及预期。
    
    5月美国零售销售录得16个月以来最大跌幅，消费者物价指数较前月意外回落，表明通
胀压力可能正在减轻。
    
    不过，美联储在结束两日政策会议后发布的声明中指出，他们认为近期经济数据疲弱只
是暂时的，预期会继续升息。联储还公布了从今年开始削减资产负债表的计划。

    “美联储传递的信息是，他们并未对CPI和零售销售数据做出过激的反应，”Westpac B
anking Corp.的高级汇市策略师Richard Franulovich说。

    “这基本相当于暗示，他们将全速前进，且点阵图显示，他们预计今年将再升息一次。
这是偏鹰派的预期，美元因此收复稍早的很多失地。”

    美联储主席叶伦在会后记者会上着重强调了联储对经济的乐观预期，给美元带来普遍的
提振。

    欧元兑美元      稍早升至11月9日以来最高，而后回落，尾盘基本持稳在1.1215美元
。
    
    美元兑日圆      尾盘跌0.35%，报109.70日圆，盘中下跌多达1%，触及4月以来最低。
    
    澳元      、新西兰元      和加元      等商品货币兑美元也削减涨幅，今日稍早美
国数据公布后，曾一度触及数月高位。

    “既然美联储显然不像我们认为的那么鸽派，且不会对疲弱的通胀数据作出反应，澳元
和新西兰元自然就回吐涨幅，”Franulovich说。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价   
    欧元/美元                   1.1217   1.1214   +0.03   +6.70   1.0513
    美元/日圆                   109.56   110.05   -0.45   -6.25   116.87
    欧元/日圆                   122.88   123.38   -0.41   -0.21   123.14
    美元/瑞郎                   0.9707   0.9686   +0.22   -4.63   1.0178
    英镑/美元                   1.2751   1.2750   +0.01   +3.36   1.2336
    美元/加元                   1.3245   1.3240   +0.04   -1.38   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7855   6.7865   -0.01   -2.68   6.9726
    澳元/美元                   0.7585   0.7535   +0.66   +5.13   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0891   1.0858   +0.30   +1.62   1.0717
    欧元/英镑                   0.8794   0.8787   +0.08   +3.24   0.8518
    新西兰元/美元               0.7265   0.7219   +0.64   +4.67   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4212   8.4280   -0.08   -2.50   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4430   9.4480   -0.05   +3.93   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7018   8.6921   +0.11   -4.46   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7627   9.7447   +0.18   +1.91   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军/龚芳)

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