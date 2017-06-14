更新版 1-《全球汇市》美元从七个月低位反弹，之前美联储升息并公布缩表计划

* 美联储声明显示，联储计划继续收紧政策 * 美元指数持稳，盘中曾触及11月9日以来最低 * 美元兑商品货币在稍早急跌后缩减跌幅 (新增文末报价表格) 路透纽约6月14日 - 美元周三持稳，逆转稍早急跌的颓势，之前美国联邦储备理事会(F ED/美联储)上调隔夜利率，并表示准备继续收紧货币政策。 美元指数早盘跌至11月9日以来最低，因美国通胀和零售销售数据不及预期。 5月美国零售销售录得16个月以来最大跌幅，消费者物价指数较前月意外回落，表明通 胀压力可能正在减轻。 不过，美联储在结束两日政策会议后发布的声明中指出，他们认为近期经济数据疲弱只 是暂时的，预期会继续升息。联储还公布了从今年开始削减资产负债表的计划。 “美联储传递的信息是，他们并未对CPI和零售销售数据做出过激的反应，”Westpac B anking Corp.的高级汇市策略师Richard Franulovich说。 “这基本相当于暗示，他们将全速前进，且点阵图显示，他们预计今年将再升息一次。 这是偏鹰派的预期，美元因此收复稍早的很多失地。” 美联储主席叶伦在会后记者会上着重强调了联储对经济的乐观预期，给美元带来普遍的 提振。 欧元兑美元 稍早升至11月9日以来最高，而后回落，尾盘基本持稳在1.1215美元 。 美元兑日圆 尾盘跌0.35%，报109.70日圆，盘中下跌多达1%，触及4月以来最低。 澳元 、新西兰元 和加元 等商品货币兑美元也削减涨幅，今日稍早美 国数据公布后，曾一度触及数月高位。 “既然美联储显然不像我们认为的那么鸽派，且不会对疲弱的通胀数据作出反应，澳元 和新西兰元自然就回吐涨幅，”Franulovich说。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1217 1.1214 +0.03 +6.70 1.0513 美元/日圆 109.56 110.05 -0.45 -6.25 116.87 欧元/日圆 122.88 123.38 -0.41 -0.21 123.14 美元/瑞郎 0.9707 0.9686 +0.22 -4.63 1.0178 英镑/美元 1.2751 1.2750 +0.01 +3.36 1.2336 美元/加元 1.3245 1.3240 +0.04 -1.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.7855 6.7865 -0.01 -2.68 6.9726 澳元/美元 0.7585 0.7535 +0.66 +5.13 0.7215 欧元/瑞郎 1.0891 1.0858 +0.30 +1.62 1.0717 欧元/英镑 0.8794 0.8787 +0.08 +3.24 0.8518 新西兰元/美元 0.7265 0.7219 +0.64 +4.67 0.6941 美元/挪威克朗 8.4212 8.4280 -0.08 -2.50 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4430 9.4480 -0.05 +3.93 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7018 8.6921 +0.11 -4.46 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7627 9.7447 +0.18 +1.91 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军/龚芳)