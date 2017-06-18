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重温稿-《全球汇市》美元走软，美国数据疲弱逆转美联储升息引发的涨势
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2017年6月18日 / 晚上11点02分 / 2 个月前

重温稿-《全球汇市》美元走软，美国数据疲弱逆转美联储升息引发的涨势

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 房屋开工和消费者信心数据引发对美成长的疑虑
    * 日圆兑美元反弹，日本央行公布政策决策后一度走软

    路透纽约6月16日 - 美元周五普跌，因弱于预期的房屋开工和消费者信心数据引发对美
国资产的避险情绪。
    
    美元回吐前一日的多数涨幅，跌向本周稍早触及的11月以来最低。
    
    令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备理
事会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。
    
    美国商务部周五公布，5月房屋开工下降5.5%，连降第三个月，触及八个月低位。            
密西根大学称，6月初美国消费者信心下降。

    “这在一定程度上引发对今年剩余时间美国成长的疑虑，”Silicon Valley Bank的高
级外汇交易员Minh Trang说。
    
    美元指数      跌0.3%，报97.126，本周周线可能下跌0.14%。 
    
    美国数据不佳提振日圆，日圆兑美元之前曾跌至两周低位。

    “日圆基本与美国公债价格同步上扬，而公债上扬的同时，美股遭抛售，”Merk Hard 
Currency Fund的总裁兼资产组合经理Axel Merk说，“我猜想，是因为避险意愿弥漫市场所
致。”

    今日稍早，日圆走软，日本央行总裁黑田东彦之前表示，距实现日本央行2%的通胀目标
还有“一定的距离”，现在讨论日本央行如何退出大规模刺激计划“不合时宜”，因通胀仍
然迟滞。
    
    这与过去一个月市场的臆测大相径庭，市场认为，日本央行可能正在考虑最终撤走紧急
刺激举措的计划。
    
    欧元兑日圆         上扬0.35%，至124.04日圆，周五稍早触及近两周高位。
    
    欧元兑美元      攀升0.4%，报1.1191美元，较周三美联储升息前触及的七个月峰值1.
1296美元低约1美分。
        
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1197   1.1143   +0.48   +6.51   1.0513
    美元/日圆                   110.84   110.91   -0.06   -5.16   116.87
    欧元/日圆                   124.12   123.63   +0.40   +0.80   123.14
    美元/瑞郎                   0.9736   0.9750   -0.14   -4.34   1.0178
    英镑/美元                   1.2774   1.2754   +0.16   +3.55   1.2336
    美元/加元                   1.3210   1.3268   -0.44   -1.64   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8105   6.8061   +0.06   -2.32   6.9726
    澳元/美元                   0.7616   0.7576   +0.53   +5.56   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0898   1.0868   +0.28   +1.69   1.0717
    欧元/英镑                   0.8755   0.8737   +0.21   +2.78   0.8518
    新西兰元/美元               0.7248   0.7206   +0.58   +4.42   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4451   8.5054   -0.71   -2.22   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4588   9.4785   -0.21   +4.11   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7067   8.7500   -0.49   -4.40   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7471   9.7528   -0.06   +1.75   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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