《全球汇市》美元指数持稳在一个月高位下方，新西兰元在央行会后走强

* 美元指数持稳在本周所及一个月高点下方 * 英镑持坚，之前英国央行首席经济学家霍尔丹支持升息 * 加元在一周低位附近，之前油价下跌 * 新西兰元走强，之前新西兰央行一如预期维持利率不变 路透新加坡6月22日 - 美元周四在一个月高位下方持稳，整理近期涨势，近期涨势与美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后可能再升息一次相关。 新西兰元小幅走高，之前新西兰央行如广泛预期，维持指标利率不变，并重申该行将在一段时间内维持利率不变。 新西兰元兑美元 较周三纽约尾盘上涨0.4%至0.7248，重新升向上周所及四个月高点0.7320。 “政策声明的要点基本与上次声明一致。决策者仍对中期增长前景持乐观和积极的看法，”野村驻新加坡的10国集团(G10)外汇策略师Peter Dragicevich说。 “鉴于新西兰元在过去几周的涨势，市场一些人士原本可能期望新西兰央行在汇率上的措辞会更强硬些，”但他说，该行并未如此，或许协助提振了新西兰元走势。 美元指数 持稳于97.551，自周二所及一个月高点97.871回落。 “我认为(美元)多头正在进行一些获利了结，”外汇经纪公司OANDA驻新加坡的资深交易员Stephen Innes说。 他补充道，虽然美联储的态度偏于鹰派，但近期美国经济数据“并没有那么耀目”。 上周美联储一如预期将指标利率上调0.25个百分点至1.00-1.25%，同时美联储主席叶伦淡化近期有关通胀疲软的迹象。 英镑兑美元 小升0.1%至1.2677美元。周三上涨0.3%，因英国央行首席经济学家 霍尔丹表示，他可能在今年投票支持升息一次。 加元兑美元 最新报1.3322加元，接近周三所及的6月12日以来低点1.3348。 加元周三下挫，因油价触及10个月低位.原油是加拿大的主要出口商品。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1163 1.1166 -0.03 +6.18 1.0513 美元/日圆 111.15 111.37 -0.20 -4.89 116.87 欧元/日圆 124.06 124.36 -0.24 +0.75 123.14 美元/瑞郎 0.9726 0.9724 +0.02 -4.44 1.0178 英镑/美元 1.2670 1.2668 +0.02 +2.71 1.2336 美元/加元 1.3319 1.3332 -0.10 -0.83 1.3430 美元/离岸人民币 6.8316 6.8306 +0.01 -2.02 6.9726 澳元/美元 0.7551 0.7550 +0.01 +4.66 0.7215 新西兰元/美元 0.7247 0.7223 +0.33 +4.41 0.6941 澳元/日圆 83.960 84.130 -0.20 -0.43 84.320 新西兰元/日圆 80.550 80.540 +0.01 -0.76 81.170 英镑/日圆 140.86 141.10 -0.17 -2.19 144.02 澳元/新西兰元 1.0419 1.0451 -0.31 +0.35 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/汪红英/郑茵/杜明霞；审校 戴素萍/龚芳/王兴亚/李爽)