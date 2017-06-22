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《全球汇市》美元指数持稳在一个月高位下方，新西兰元在央行会后走强
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2017年6月22日 / 凌晨1点18分 / 1 个月前

《全球汇市》美元指数持稳在一个月高位下方，新西兰元在央行会后走强

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元指数持稳在本周所及一个月高点下方
    * 英镑持坚，之前英国央行首席经济学家霍尔丹支持升息
    * 加元在一周低位附近，之前油价下跌
    * 新西兰元走强，之前新西兰央行一如预期维持利率不变

    路透新加坡6月22日 - 美元周四在一个月高位下方持稳，整理近期涨势，近期涨势与美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后可能再升息一次相关。
    
    新西兰元小幅走高，之前新西兰央行如广泛预期，维持指标利率不变，并重申该行将在一段时间内维持利率不变。

    新西兰元兑美元        较周三纽约尾盘上涨0.4%至0.7248，重新升向上周所及四个月高点0.7320。
    
    “政策声明的要点基本与上次声明一致。决策者仍对中期增长前景持乐观和积极的看法，”野村驻新加坡的10国集团(G10)外汇策略师Peter
Dragicevich说。
    
    “鉴于新西兰元在过去几周的涨势，市场一些人士原本可能期望新西兰央行在汇率上的措辞会更强硬些，”但他说，该行并未如此，或许协助提振了新西兰元走势。

    美元指数      持稳于97.551，自周二所及一个月高点97.871回落。
    
    “我认为(美元)多头正在进行一些获利了结，”外汇经纪公司OANDA驻新加坡的资深交易员Stephen Innes说。
    
    他补充道，虽然美联储的态度偏于鹰派，但近期美国经济数据“并没有那么耀目”。
    
    上周美联储一如预期将指标利率上调0.25个百分点至1.00-1.25%，同时美联储主席叶伦淡化近期有关通胀疲软的迹象。

    英镑兑美元        小升0.1%至1.2677美元。周三上涨0.3%，因英国央行首席经济学家
霍尔丹表示，他可能在今年投票支持升息一次。            
    
    加元兑美元        最新报1.3322加元，接近周三所及的6月12日以来低点1.3348。
    
    加元周三下挫，因油价触及10个月低位.原油是加拿大的主要出口商品。
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1163  1.1166  -0.03  +6.18  1.0513
    美元/日圆                   111.15  111.37  -0.20  -4.89  116.87
    欧元/日圆                   124.06  124.36  -0.24  +0.75  123.14
    美元/瑞郎                   0.9726  0.9724  +0.02  -4.44  1.0178
    英镑/美元                   1.2670  1.2668  +0.02  +2.71  1.2336
    美元/加元                   1.3319  1.3332  -0.10  -0.83  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8316  6.8306  +0.01  -2.02  6.9726
    澳元/美元                   0.7551  0.7550  +0.01  +4.66  0.7215
    新西兰元/美元               0.7247  0.7223  +0.33  +4.41  0.6941
    澳元/日圆                   83.960  84.130  -0.20  -0.43  84.320
    新西兰元/日圆               80.550  80.540  +0.01  -0.76  81.170
    英镑/日圆                   140.86  141.10  -0.17  -2.19  144.02
    澳元/新西兰元               1.0419  1.0451  -0.31  +0.35  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/汪红英/郑茵/杜明霞；审校 戴素萍/龚芳/王兴亚/李爽)

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