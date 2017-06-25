重温稿--《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑

* 美元指数周线小涨 * 向好的新屋销售数据，抵消了美国制造业和服务业数据转弱造成的影响 * 商品货币走强，因油价反弹 路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软， 使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。 美元兑商品货币普跌，后者因布兰特原油期货从七周低位反弹而受到提振。 英镑连升第三日，得益于即将离任的英国央行货币政策委员福布斯的讲话。她周四晚些时候敦促决策者立 即升息，因担忧英镑疲弱可能会给通胀带来长期的上行压力。 今日无重大经济消息公布，市场交投清淡。 “由于本周没有重大经济消息公布，主要货币对基本呈盘整状态，”Commonwealth Foreign Exchange的 首席市场策略师Omer Esiner表示。 美元指数 跌0.35%，报97.248，从周四触及的一个月高位进一步回落。 欧元兑美元 上扬0.44%，报1.1198美元。美元兑日圆 跌近0.1%，报111.25日圆。 英镑兑美元 上扬0.4%，报1.2725美元。 美元本周稍早上扬，因纽约联储总裁杜德利表示，就业市场不断收紧，将会推升薪资，从而带动美国通胀 向美联储设定的2%通胀目标回升。 周五，圣路易斯联储总裁布拉德表示，联储在再度升息前应稍作等待。而克利夫兰联储总裁梅斯特表示， 近期通胀回落应该不会影响今年再升息一次的预期。 不过，交易商对今年稍后再升息一次的可能性存疑，因近期美国数据表现总体不及预期。 周五，Markit美国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值不及预期，政府报告，5月新屋销售反弹，涨 幅超过预期。 “数据需要为美联储今年再升息一次的立场提供理据，”Esiner说。 CME Group的FedWatch工具显示，期货市场走势暗示，交易商现预计，美联储12月升息的机率为49%。 另外，商品货币走强，受助于油价反弹。布兰特原油期货 收涨0.7%，报每桶45.54美元，周四触及 去年11月以来最低。 澳元兑美元 上涨0.5%，报0.7575美元。新西兰元 攀升0.3%，报0.7288美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1192 1.1150 +0.38 +6.46 1.0513 美元/日圆 111.26 111.32 -0.05 -4.80 116.87 欧元/日圆 124.52 124.12 +0.32 +1.12 123.14 美元/瑞郎 0.9693 0.9718 -0.26 -4.77 1.0178 英镑/美元 1.2716 1.2681 +0.28 +3.08 1.2336 美元/加元 1.3265 1.3232 +0.25 -1.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.8379 6.8365 +0.02 -1.93 6.9726 澳元/美元 0.7565 0.7541 +0.32 +4.85 0.7215 欧元/瑞郎 1.0849 1.0836 +0.12 +1.23 1.0717 欧元/英镑 0.8799 0.8791 +0.09 +3.30 0.8518 新西兰元/美元 0.7284 0.7263 +0.29 +4.94 0.6941 美元/挪威克朗 8.4460 8.4885 -0.50 -2.21 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4582 9.4677 -0.10 +4.10 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7200 8.7482 -0.32 -4.26 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7616 9.7562 +0.06 +1.90 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 母红; 审校 李军)